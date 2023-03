Cuando acabamos de escribir un artículo que critica tímidamente a las inteligencias artificiales con ChatGPT a la cabeza, nos hemos enterado de una noticia en la que Satya Nadella, CEO de Microsoft, hizo un poco lo mismo con todos los asistentes de voz que hay en el mercado. Lo hizo en una entrevista en The Financial Times, y la palabra que ha usado para definirlos ha sido «tontos».

Nadella dijo el mes pasado que todos eran «tontos como una piedra«, y el primero en mencionar fue el suyo, Cortana, que estuvo presente en los móviles con Windows Phone y también en Windows 10, pero muy pocos han usado. En la misma frase hubo espacio para el resto de asistentes, como Alexa, Google Assistant y Siri, y dijo que sencillamente no funcionan; que se suponía que iban a cambiarlo todo, pero no funcionó.

¿Tiene razón Satya Nadella?

Creo que hay que examinar la situación y entender un poco las cosas. El CEO de Microsoft no pretendió dar una puntada sin hilo. Su compañía invirtió miles de millones en ChatGPT, y ya está integrado en Bing si usas Windows y Edge. Así que, en mi opinión, más que criticar a los asistentes de voz que encontramos en los dispositivos más populares, su intención es hablar bien de su nueva inversión.

Hay una cosa en la que sí tiene razón: los asistentes a los que él llama tontos lo son un poco. No se pueden mantener conversaciones con ellos, hasta el punto de que muchas veces nos muestran resultados de Internet que podrían interesarnos. Pero este tipo de asistentes no se diseñaron pensando en cambiarlo todo como afirma Nadella; se diseñaron para facilitarnos algunas gestiones. Están integrados en el sistema operativo, y su función es, por ejemplo, que le digamos que nos cree un recordatorio y lo haga; que le digamos que llame y lo haga; que le digamos que nos lea los mensajes y lo haga. Siempre desde mi punto de vista, no es que sean tontos; es que son para lo que son.

También es cierto que ChatGPT ha cambiado mucho las cosas, y que los asistentes deben mejorar por lo menos un poco para que no nos quede la sensación de que no sirven para nada, aunque sea sólo de cara al marketing. Y también tengo otra cosa clara: no voy a cambiarme a Windows y Edge porque Nadella lo diga, ya que, para mí, tonto tonto es su sistema operativo.