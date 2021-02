Transmission llega como aplicación oficial (no web) a Ubuntu Touch

A nivel usuario, ojo, a nivel usuario, los teléfonos y tablets con Linux no son la mejor opción a día de hoy. Sí, nos permiten usar mucho software e incluso conectarlos a un monitor externo y tener una especie de ordenador, pero aún queda mucho trabajo por hacer. También tiene que mejorar mucho Ubuntu Touch, un sistema operativo que tiene luces y sombras, siendo las luces uno de los mejores entornos gráficos y la principal sombra que, ahora mismo, no funcionan las apps con GUI de los repositorios oficiales. Por esto último, me parece una buena noticia que Transmission haya aterrizado en la OpenStore.

Ubuntu Touch tiene disponibles dos tipos de aplicaciones, a la que tarde o temprano se le unirá una tercera (ya estuvo disponible en el pasado): las web y las nativas. Muchas de ellas, muchísimas para mi gusto, son aplicaciones web, es decir, una app que depende del navegador o es básicamente el mismo, pero recortado en funciones para que nos quedemos en la webapp. La otra opción son las aplicaciones nativas, y estas apps funcionan mucho mejor. La tercera opción será la que nos permita instalar apps de escritorio, pero de momento eso no es posible, tal y como quedó recogido en este enlace.

Transmission para Ubuntu Touch sólo soporta archivos .torrent… de momento

Lo que hay disponible en la OpenStore es la v1.0.3 del software, una numeración que personalmente yo no le habría puesto aún porque dista de ser perfecta; yo habría decidido una por debajo del 1 hasta que fuera más funcional. Y es que, ahora mismo y como explican en la descripción, Transmission para Ubuntu Touch no es compatible con enlaces .magnet, por lo que ya podemos olvidarnos de ir a alguna web de torrents, tocar el imán y que se abra directo en la app, o poder copiar el enlace y pegarlo en la misma. Para descargar, tenemos que bajarnos el torrent, darle al símbolo de suma, buscarlo y abrirlo. En ese momento es cuando veremos algo como lo de la siguiente captura:

El funcionamiento es muy sencillo, como también lo es el del Transmission de escritorio. Podemos pausar o cancelar las descargas y también asignarle una velocidad. En la actualidad sólo está disponible en inglés, alemán y ruso. La primera vez que lo abrimos instala el cliente, y ojo con esto porque puede fallar, aunque es una de las mejoras que han incluido en esta versión.

¿Y si no consigo el archivo .torrent?

A mí me ha sorprendido para mal que no Transmission para Ubuntu Touch no sea compatible con enlaces .magnet, pero es lo que hay. Me parece que así cojea, pero todo tiene solución. Por ejemplo, podemos copiar el enlace .magnet, ir a la web magnet2torrent.com, pegarlo y descargar un .torrent que sí será compatible con esta app. Es un pequeño paseo, pero puede merecer la pena si lo que queremos es usar una app nativa para descargar torrents en teléfonos y tablets como el PinePhone o PineTab en sus ediciones de UBports.

Si este Transmission nos da problemas, siempre podemos usar alternativas como Seedr, que, aunque tiene sus limitaciones, es lo mejor que he probado en diferentes navegadores, incluido el Safari de iOS/iPadOS, y es el que mejores resultados me ha dado cuando he querido descargar torrents usando sólo un navegador. Instant.io y Btorrent.xyz prometen funcionar perfectamente, pero, más allá de alguna vez que he visto cómo se ponen en marcha, la mayoría de veces no veo movimiento, independientemente del navegador que use. Seedr sí es compatible con enlaces .magnet, lo que es un punto extra sobre este Transmission.

En cualquier caso, todo lo relacionado a Linux móvil está dando sus primeros pasos. En cuanto a Ubuntu Touch, se sabe que durante la primera mitad de 2021 cambiarán su base a Ubuntu 20.04, y en ese momento deberían empezar a centrarse también en mejorar o hacer funcionar Libertine en dispositivos como la PineTab. Si no lo hacen, y algo que ya nos está pasando a muchos, siempre podemos decantarnos por otros sistemas operativos. Las cosas como son.