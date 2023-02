Intentando hacer memoria, no recuerdo desde cuándo conozco yo a este gestor de descargas para la red Torrent. No sé si me hablaron de él antes o después de 2009. Si fue antes, lo usaría para Linux, y si fue después, fue lo que me recomendaron para usar en lo que entonces se conocía como Mac OS X. En cualquier caso, es algo que conozco desde hace muchos años, y se acaba de hacer oficial el lanzamiento de Transmission 4.0.

Llegado casi tres años después de la anterior actualización mayor, Transmission 4.0 incluye muchas mejoras, entre la que quizá destaca el soporte para BitTorrent v2. Para los usuarios de GNOME y sistemas que usen componentes relacionados, les gustará saber que ahora usa GTK4. A continuación tenéis una lista con las novedades más destacadas que han llegado junto a este gestor de descargas torrent pequeño pero al que no le falta de nada.

Novedades más destacadas de Transmission 4.0

Soporte para BitTorrent v2 y torrents híbridos.

Soporte para listas de bloqueo IPv6.

Se ha mejorado el cliente web son soporte para móviles y modo oscuro.

Posibilidad de omitir información como la del User Agent y la fecha creada al crear un torrent.

Posibilidad de configurar trackers por defecto que se pueden usar para anunciar todos los torrents públicos.

Ahora se puede especificar el tamaño de las piezas al crear nuevos torrents.

Ajustes configurables anti fuerza bruta.

Capacidad de buscar metadatos de los magnets parados.

Soporte para cambiar el color de la barra de progreso en el cliente GTK dependiendo del estado del torrent.

Esta versión inicia las semillas nuevas añadidas inmediatamente y verifica partes bajo demanda.

Se ha mejorado el consumo de recursos.

Se ha pasado de estar escrito en C a C++.

Ahora usa GTK4 y GTKMM.

El cliente web se ha rescrito en JavaScript más actualizado.

El cliente Qt ahora soporta Qt6.

Transmission 4.0 ya está disponible para descargar desde su página web oficial para todos los sistemas soportados.