TrafficToll, una excelente opción para limitar el trafico de red en las aplicaciones de sistema

Hoy en día muchas de las aplicaciones que utilizamos para la carga o descarga de archivos en la red, suelen proveernos de una opción que nos permite establecer limites en cuanto ancho de nuestra red pueden utilizar. Por ejemplo, en los navegadores web que en su mayoría incluyen su propio gestor de descargas, este nos da la facilidad de establecer la velocidad a la que pueden realizar las descargas que en el mayor de los casos son KB/s o también MB/s.

Otro ejemplo claro que tenemos para ello es Steam, el cual nos permite ajustar la velocidad de la descarga de los juegos, esto con la finalidad de que mientras tenemos una partida en línea, no afecte a esta mientras se descarga en un segundo plano otros títulos.

De este tipo de ejemplos podemos dar muchos, pero que pasa cuando una aplicación o incluso un proceso del sistema no nos facilita dicha opción. Aquí toca realizar un poco de investigación en el manual de usuario de la aplicación o para un proceso, toca saber si es posible limitar el uso del ancho de banda con algun comando o aplicación.

Para esta problemática, surge TrafficToll, el cual se describe como el NetLimiter (solo para Windows) para Linux.

Sobre TrafficToll

En la descripción del desarrollador, nos indica que TrafficToll tiene como enfoque el limitar el ancho de banda de descarga y carga globalmente por interfaz y por proceso, incluso durante el tiempo de ejecución del proceso.

También menciona que la configuración se puede ajustar fácilmente y se pueden aplicar nuevos límites en cualquier punto, a diferencia de herramientas similares que solo pueden aplicar límites globales fijos a la interfaz, ciertos puertos, o requerir que inicie el proceso a través de ellos (y así reiniciar el proceso de destino) para cambiar los límites).

En pocas palabras, el programa simplifica la instalación de los límites de ancho de banda en el contexto de aplicaciones locales individuales, así como los procesos que ya se están ejecutando en el sistema.

Por ejemplo, puede reducir el ancho de banda para un programa y aumentarlo para otro programa o proceso en el sistema.

Este proceso, se realiza con la ayuda de la configuración que se define en un archivo de configuración de texto simple. En el cual tráfico entrante y saliente se limita mediante el módulo IFB (Bloque funcional intermedio), que reemplazó al módulo iptables IMQ.

Este archivo se define muy facilmente, tomando el ejemplo del desarrollador podemos ver la estructura de este.

En donde se establecen los limites totales del ancho de banda con el que contamos, es decir a que velocidad de descarga y carga tenemos permitido con nuestro proveedor.

Despues de ello se van a incluir todas aquellas aplicaciones y procesos que serán controlados por TrafficToll y en el vamos a establecer el limite del “total” de ancho de banda que puede utilizar.

Y finalmente se tiene que colocar la ruta del binario de la aplicación o el proceso que se utiliza para la ejecución de dicho programa o proceso.

# Global limits download: 500kbps upload: 100kbps # Matched process limits processes: Vivaldi: download: 100kbps match: - exe: /opt/vivaldi/vivaldi-bin Discord: download: 300kbps # This won't work, the specified upload exceeds the global upload, it will # be 100kb/s max upload: 200kbps match: - exe: /opt/discord/Discord

Como verán es un archivo bastante sencillo.

¿Cómo instalar TrafficToll en Linux?

La instalación de TrafficToll en cualquier distribución de Linux es bastante sencilla y sobre todo no requiere como tal de un entorno grafico ya que es una aplicación CLI, es decir. Que se ejecuta desde la línea de comandos y no requiere de una interfaz gráfica para su funcionamiento.

Para la instalación, solamente nos pide como requisito tener instalado Python y su gestor de paquetes PIP, en el sistema.

Ya que la instalación la realizamos con ayuda de PIP ejecutando el siguiente comando en una terminal:

sudo pip install traffictoll

Y listo con ello ya podremos utilizar esta aplicación. La ajecucion de TrafficToll se realiza como root y debemos indicar nuestra interfaz de red y la ruta del archivo de configuración del archivo previamente descrito.

# tt device config # tt eth0 archivo-configuracion.yaml

Si quieres conocer mas al respecto, puedes consultar el siguiente enlace.