Total Warhammer II: The Silence and The Fury llegará pronto (DLC)

Total War: WARHAMMER II: The Silence & The Fury no necesita demasiadas presentaciones, sin embargo, para los que no conozcan sobre él, ya sabes que se trata de un videojuego de estrategia desarrollado por Creative Assembly, SEGA y portado por Feral Interactive para funcionar en distros GNU/Linux.

Ahora este título estará planeado como el último DLC, es decir, un contenido descargable para extender al título principal. En cuanto a la fecha de lanzamiento, ha sido anunciada recientemente y se ha fijado el 14 de julio en el calendario. No obstante, Feral Interactive declaró anteriormente que llegaría para Linux y macOS poco después del lanzamiento para Windows.

Este DLC Total Warhammer II: The Silence & The Fury se perfila como un pack bastante grande, con una enorme cantidad de novedades. Por supuesto, la actualización será gratuita si ya tienes el título original. Tan solo necesitarás descargar el contenido DLC desde la tienda de Steam o de la Humble Store y disfrutar de horas de nuevo juego.

Entre algunas de las novedades que aporta Total Warhammer II: The Silence & The Fury se encuentran: