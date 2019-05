Total War: Three Kingdoms ya disponible para Linux y macOS

Feral Interactive ha tenido el placer de anunciar el lanzamiento de Total War: Three Kingdoms en Linux y macOS. El juego está desarrollado por Creative Assembly y publicado por SEGA pero, como en otros juegos como DiRT 4, la compañía británica es quien se ha encargado de portar el juego a los sistemas operativos que no desarrolla Microsoft. A diferencia de otros lanzamientos, este juego de estrategia por turnos sí ha llegado al mismo tiempo a todos los sistemas operativos de escritorio.

Total War: Three Kingdoms es un juego de estrategia por turnos. Si no me equivoco, el primero o uno de los primeros juegos de estrategia por turnos fue Risk. Es difícil que me equivoque, puesto que Risk empezó como un juego de mesa de esos que jugábamos con un tablero, dados e incluso cartas. El paso del tiempo ha hecho que este tipo de juegos evolucionen y a un servidor le gusta, por ejemplo, X-COM. La temática del juego que se ha lanzado hoy también es la guerra, pero esta tiene lugar en China y en el año 190 d.C.

Total War: Three Kingdoms está disponible en Steam

Total War Kingdom está disponible desde Steam por un precio de 59.99€ y en el momento de escribir estas líneas están realizando una emisión en directo de un gameplay. Podéis acceder a él en YouTube desde aquí.

Los requisitos mínimos y recomendados

Mínimos recomendada Sistema Operativo: Ubuntu 18.04 (64bit) (es lo que pone entrando desde Ubuntu) Procesador: Intel Core i3-4130 3,4 GHz Intel Core i7-4770 3,4 GHz RAM: 8GB Disco Duro: 52GB Placa Gráfica: AMD R9 285 de 2GB o superior, Nvidia GTX 680 de 2GB o superior AMD RX 480 de 4GB o superior, Nvidia GTX 970 de 4GB o superior

Como podéis ver, estamos hablando de un juego que no correrá bien en equipos de recursos limitados, puesto que hacen falta 8GB para que pueda funcionar. También habrá que usar una versión de Linux relativamente moderna.

¿Conseguirás unir los tres reinos y convertirte en el único rey de China?