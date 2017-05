Total War: SHOGUN 2 ya disponible para Linux

La lista de juegos para Linux sigue aumentando poco a poco, añadiendo los mejores juegos mes a mes. Esta vez le ha tocado el turno a Total War: SHOGUN 2, el cual ha sido añadido a Steam para Linux recientemente, estando ya disponible para su instalación en todos los usuarios de Linux.

Además se ha incluido el Total War: SHOGUN 2 – Fall of The Samurai, el cual se centra en la época final de los guerreros samurais japoneses. Ambos juegos vienen con todo el contenido descargable que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años.

Estos juegos no son nuevos, ya que realmente son del año 2012, sin embargo, siguen siendo juegos muy valorados y jugados por millones de usuarios en todo el mundo y por este motivo, su inclusión en el mundo de Linux es sin duda una buena noticia.

Estos juegos se añaden a otros juegos de la franquicia Total War, como por ejemplo los centrados en Warhammer, teniendo muchos juegos de Total War disponible para Linux. Estos juegos son juegos de estrategia por turnos en tiempo real, con vistosas batallas en tres dimensiones y donde el mejor estratega se llevará la victoria.

El Total War: SHOGUN 2 está basado en el Siglo XVI en japón, justamente en su famosa época feudal. En cambio, el Fall of the Samurai, se basa en los últimos coletazos de estos guerreros, allá por el siglo XIX. En cualquier caso, los requisitos mínimos para jugar no son muy altos, ya que tan sólo necesitas 4 GB de RAM, un procesador de 2 GHZ y una tarjeta gráfica de 1 GB DDR3 de memoria de vídeo. Si queremos jugar a pleno rendimiento, recomendamos 6 GB de Ram o más, un procesador de 3 GHz y una gráfica más potente, con 1 GB GDDR5 como mínimo.

Si quieres comprar los juegos, lo tienes que hacer a través de la plataforma Steam, costando aproximadamente 30 euros cada juego.