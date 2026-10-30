La versión 16.0 del navegador de Tor ya puede descargarse para ordenador y Android. Tor Browser 16.0 es una entrega estable apoyada en Firefox ESR 153, una base que el equipo ha revisado durante el último año para evitar arrastrar cambios poco convenientes para la privacidad. El salto llega con ajustes rediseñados y novedades en el soporte de plataformas.

Como parte de ese trabajo, se ha hecho una auditoría de transición del ESR y se han revisado más de 270 incidencias de Mozilla para detectar las que podían afectar a la seguridad o facilitar la identificación del navegador. No todo es cosmético: hay cambios en la configuración, el manual y la experiencia de uso.

Ajustes con otra cara en el escritorio con la llegada de Tor Browser 16.0

La reorganización de los ajustes es uno de los cambios más visibles en escritorio. Desaparece la página General y su contenido se reparte entre Apariencia, Descargas, Pestañas y navegación, Accesibilidad e Idiomas. Las preferencias que ya estuvieran guardadas se conservan, aunque algunas opciones cambien de sitio o de aspecto.

Las pantallas propias del navegador, como Conexión y Nivel de seguridad, se han reconstruido con los componentes nuevos de Firefox para que la apariencia sea coherente con el resto. Además, algunos ajustes que podrían comprometer la privacidad o hacer más sencillo el fingerprinting aparecen ocultos o con advertencias más claras.

Títulos genéricos y manual actualizado

Entre las opciones nuevas está la posibilidad de que las ventanas muestren siempre un título genérico en lugar del nombre de la página abierta. La función viene desactivada por defecto y, por ahora, es optativa, porque todavía falta evaluar cómo puede afectar a herramientas de accesibilidad o a sistemas muy personalizados.

El manual integrado también se renueva. Ahora recoge los contenidos del portal de soporte más reciente y sigue disponible sin conexión, algo práctico cuando hay problemas para conectar con la red Tor. La ayuda queda empaquetada junto al navegador de escritorio, de modo que puede consultarse aunque no haya internet.

Linux ARM64 gana terreno y el 32 bits se despide en Tor Browser 16.0

Después de un periodo de pruebas, la versión estable incorpora soporte nativo para Linux con procesadores ARM de 64 bits, incluidos equipos como Raspberry Pi y Macs con Apple Silicon que ejecuten Linux. Al mismo tiempo, se deja atrás el soporte para Linux x86 de 32 bits.

Para quienes mantengan equipos o distribuciones antiguas, toca comprobar si el sistema puede pasar a 64 bits. La rama de 32 bits deja de recibir soporte en esta entrega, así que actualizar sin revisar la arquitectura puede dejarte con un navegador sin mantenimiento.

Android moderniza parte de su interfaz

En Android, la actualización no es un cambio completo de la noche a la mañana. La interfaz ha recibido una renovación parcial basada en Jetpack Compose y Material Design 3, con más modificaciones previstas para futuras entregas. La idea es acercar el aspecto a las directrices más recientes de Google sin perder de vista las particularidades de Tor.

Ese trabajo se enmarca en la transición gradual de Firefox hacia componentes más modernos y se ha aplicado a una parte amplia de la interfaz. El proceso continuará en próximas versiones, así que no conviene esperar un rediseño total de golpe.

La actualización deja un panorama bastante claro: el navegador mantiene su base en Firefox ESR 153, renueva la configuración de escritorio, añade la opción de ocultar títulos de ventana y actualiza el manual; en paralelo, consolida Linux ARM64, retira el 32 bits y moderniza parte de Android. Quien use Tor Browser deberá revisar los cambios con calma, sobre todo si tiene preferencias antiguas, hardware de 32 bits o depende de ayudas de accesibilidad.