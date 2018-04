Tomb Raider llega a Gnu/Linux de forma oficial; estos son sus requisitos para funcionar

La empresa que tiene los derechos del videojuego Tomb Raider, Feral Interactive, ha apostado por Gnu/Linux y como resultado no solo ha creado herramientas para que los videojuegos funcionen en Gnu/Linux sino que ha creado una versión especial del videojuego de Lara Croft para Gnu/Linux.

Rise of the Tomb Raider: 20 Aniversario es el nombre de este nuevo videojuego de la Saga Tomb Raider. Un titulo que saldrá hoy 19 de abril para Gnu/Linux. Feral Interactive, ante el inminente lanzamiento de este nuevo videojuego, publicó ayer los requisitos de hardware y software que el videojuego necesita para funcionar correctamente.

Rise of the Tomb Raider: 20 Aniversario tiene dos tipos de requisitos: requisitos minimos y requisitos recomendados. Tanto para Hardware como para Software. Si, a pesar de que se lanza para Gnu/Linux, Feral Interactive ha indicado que solo dará soporte para la distribución Ubuntu y sus sabores oficiales, funcionando en cualquier otra distribución pero no se asegura su correcto funcionamiento.

Sobre el hardware necesario, el nuevo videojuego necesita como mínimo tener un procesador Intel Core i3-4130T o un procesador AMD equivalente con 8GB de RAM y una tarjeta gráfica de 2GB, a ser posible el modelo AMD Radeon R9 285 o el modelo Nvidia GeForce GTX 680 o un modelo superior de cualquiera de las marcas anteriores.

Pero los requisitos que se recomiendan por parte de Feral Interactive son los siguientes: un procesador Intel Core i7-3770K con 12GB de RAM y una tarjeta gráfica de Nvidia GeForce GTX 980Ti para los gráficos. Hay que fijarse que en ningún caso se habla de una tarjeta gráfica de Intel, por lo que si tenemos una tarjeta gráfica integrada, muy posiblemente no podamos jugar al Rise of the Tomb Raider: 20 Aniversario.

Personalmente me encantan los videojuegos de Tomb Raider, creo que son muy adictivos y satisfacen sobradamente a los usuarios más gamers, pero este nuevo título me parece que pide mucho en comparación con otros titulos de la saga. En cualquier caso, lo mejor será probar este nuevo videojuego para Gnu/linux, algo que podemos hacer a través de la plataforma Steam o bien a través de la web de la empresa Feral Interactive.