Tras más de dos décadas siendo una de las referencias para quienes quieren ver y grabar televisión en Linux sin depender de soluciones comerciales, MythTV da un nuevo paso adelante con la llegada de MythTV 36. Esta versión refuerza su papel como sistema DVR/PVR abierto y centro multimedia completo, pensado tanto para ordenadores de salón (HTPC) como para servidores domésticos.

En un momento en el que las plataformas de vídeo bajo demanda acaparan la atención, el proyecto continúa evolucionando para quienes prefieren gestionar su propia televisión en directo, grabaciones y biblioteca multimedia. MythTV 36 introduce cambios técnicos de calado, mejoras en la aplicación web y ajustes en la experiencia de uso que pueden resultar especialmente interesantes para usuarios avanzados de GNU/Linux en España y el resto de Europa.

Nueva versión estable MythTV 36: DVR y centro multimedia en una sola solución

MythTV 36 llega como la última versión estable de este software de centro multimedia y grabador de TV, capaz de gestionar funciones similares a las de un TiVo, pero con licencia libre y enfocada a sistemas GNU/Linux. Además de la televisión en directo y la grabación programada, el sistema permite reproducir vídeos, DVDs, discos Blu‑ray, música, colecciones de fotos y otros contenidos.

La actualización se presenta como un lanzamiento de características de ciclo anual, manteniendo el ritmo de desarrollo pese a la competencia de otros formatos de consumo audiovisual. El objetivo del equipo sigue siendo ofrecer una alternativa abierta para quienes desean un control más fino sobre sus sintonizadoras, su almacenamiento y la organización de su contenido audiovisual en casa.

Integración con FFmpeg 8 y mejoras en aceleración de vídeo

Uno de los cambios más relevantes de MythTV 36 es la incorporación de soporte para la versión 8 de FFmpeg, el conocido framework multimedia de código abierto. Esta actualización supone un salto importante en cuanto a gestión de códecs de vídeo y audio, además de mejoras en la aceleración por hardware en equipos compatibles.

La compatibilidad con FFmpeg 8 permite aprovechar mejor las capacidades de decodificación y codificación en GPUs modernas y CPUs recientes, algo significativo para quienes usan MythTV como grabador principal de televisión HD o incluso contenidos en alta resolución con varias pistas de audio; además recuerda las mejoras en la decodificación de vídeo introducidas en versiones anteriores. También facilita el soporte de formatos de nueva generación, lo que puede alargar la vida útil de instalaciones existentes sin necesidad de cambiar todo el hardware.

Transición tecnológica: de Qt WebKit a Qt WebEngine

En el plano interno, MythTV 36 completa la migración de componentes web desde Qt WebKit a Qt WebEngine. Este cambio tecnológico tiene impacto en la estabilidad, el rendimiento y, sobre todo, en la compatibilidad futura con navegadores y funciones web modernas.

Al adoptar Qt WebEngine, la interfaz y las partes del sistema que dependen de tecnologías web ganan en seguridad y mantenimiento a largo plazo, evitando depender de un motor obsoleto. Para el usuario final, esto se traduce en una experiencia más fluida al interactuar con menús, vistas y herramientas que utilizan elementos basados en web dentro del propio entorno de MythTV.

Grabaciones más flexibles: hasta 24 horas y nuevas opciones

Entre las novedades más tangibles para el día a día está la posibilidad de programar grabaciones de hasta 24 horas de duración. Esto facilita registrar eventos de larga duración como maratones televisivos, retransmisiones deportivas extensas o canales temáticos que se quieran capturar durante todo un día.

Se ha añadido además una opción de “seasonepisode” para temas, pensada para mejorar la forma en que se presentan y organizan series de televisión en la interfaz. Gracias a este ajuste, es más sencillo identificar episodios por temporada y número, algo útil si se graban series de forma recurrente desde canales europeos de TDT o plataformas de TV por cable compatibles con sintonizadoras en Linux.

El editor de listas de corte (cutlist) también recibe atención con la inclusión de un gráfico de nivel de audio específico para grabaciones de radio. Esta herramienta ayuda a localizar silencios o cambios bruscos de volumen al preparar recortes, algo práctico si se usan las funciones de MythTV para archivar programas de radio o emisiones musicales.

Optimización para GPUs AMD y mejoras en Wayland

En el terreno gráfico, el proyecto ha habilitado el uso de desentrelazadores VA‑API en tarjetas gráficas AMD. El desentrelazado es clave para mejorar la calidad de imagen cuando se trata de señales entrelazadas, todavía presentes en muchos canales de televisión europeos, especialmente en emisiones SD y algunas HD.

Asimismo, MythTV 36 añade compatibilidad específica con el escalado de DPI en Wayland, el protocolo gráfico que está reemplazando progresivamente a X11 en numerosas distribuciones GNU/Linux. Esto ayuda a que la interfaz se vea correctamente en pantallas de alta resolución, algo cada vez más habitual en salones y escritorios domésticos con monitores 4K conectados a pequeños HTPC.

Mejoras en el editor de listas de corte y gestión de grabaciones

El editor de listas de corte, herramienta clave para ajustar los inicios y finales de los programas, mejora su precisión a la hora de desplazarse por las grabaciones. Esta mayor exactitud resulta útil cuando se quieren eliminar anuncios o márgenes sobrantes, algo especialmente común al grabar canales de TDT o satélite europeos con horarios que no siempre coinciden al segundo.

Además, se ha añadido la visualización del tiempo grabado en las grabaciones que están todavía en curso. De este modo, el usuario puede comprobar de un vistazo cuánto material se ha almacenado ya, sin tener que esperar al final del proceso. Es un pequeño cambio, pero puede marcar la diferencia en el seguimiento de programas largos o emisiones en directo.

Profunda actualización de la aplicación web MythWeb

La aplicación web de MythTV, conocida como MythWeb o MythTV Web App, recibe un bloque importante de mejoras orientadas a pulir la experiencia en navegadores. Una de las novedades destacadas es la posibilidad de ordenar las grabaciones previamente realizadas mediante nuevas opciones de “Previously Recorded Sort”.

También se ha incorporado un sistema de autenticación, lo que refuerza la seguridad al acceder a la interfaz web, especialmente si se expone el servicio a la red local o, con las precauciones adecuadas, a Internet. Esto resulta relevante para quienes gestionan su servidor MythTV desde otros dispositivos de la casa o desde ubicaciones remotas.

El buscador de grabaciones anteriores se ha mejorado para ofrecer resultados más útiles y directos, y ahora es posible trabajar con grupos de grabación cuando se actualizan programaciones. La pestaña de grabaciones recibe diversas optimizaciones, facilitando la gestión de grandes bibliotecas de contenidos.

Entre los ajustes de detalle, MythWeb ahora es capaz de recordar el campo de ordenación y la dirección elegida, evitando que el usuario tenga que reconfigurar la vista cada vez que entra. Además, se usan rutas relativas en las URL para facilitar el uso de proxys inversos, una configuración habitual en servidores domésticos avanzados.

La aplicación web también muestra ahora el año de lanzamiento en la pestaña de grabaciones sin añadir de forma automática un mes y un día por defecto, lo que mejora la claridad de la información. Por otro lado, se ha limitado la selección múltiple de contenidos en aquellos sintonizadores que no soportan esa función, y se evita que se produzcan múltiples recargas de página ante un tiempo de espera de sesión agotado.

Refinamientos en la interfaz y en los datos de guía

Más allá de las grandes novedades, MythTV 36 incorpora ajustes en la interfaz de usuario y en la presentación de la guía de programación. Se han realizado pequeños cambios visuales y funcionales para que la navegación entre menús, listados y opciones resulte más clara.

La guía de programación, elemento central para planificar grabaciones en canales de televisión europeos, recibe mejoras en la forma de mostrar y manejar la información. Esto incluye actualizaciones en la presentación de datos, optimizaciones internas y cambios orientados a facilitar la selección de programas, series y eventos especiales.

También se han actualizado traducciones en varios idiomas, lo que beneficia a quienes utilizan MythTV en entornos multilingües en Europa. Estos ajustes ayudan a que los menús, mensajes y descripciones sean más comprensibles y consistentes en diferentes lenguas.

Área de Vídeos y contenidos adicionales en MythTV 36

El área dedicada a vídeos dentro de MythTV, que funciona como un gestor de biblioteca para archivos multimedia locales, también se beneficia de algunas mejoras. Entre ellas destacan nuevos desplegables de búsqueda y categoría en la pestaña de Vídeo, que permiten filtrar contenidos de forma más precisa.

Estas opciones adicionales facilitan gestionar colecciones extensas de películas, series y vídeos personales, algo habitual en sistemas que combinan grabaciones de televisión con archivos almacenados en disco o en servidores domésticos. La intención es que el usuario disponga de una única interfaz centralizada para todo su contenido audiovisual.

Correcciones internas, limpieza de código y mantenimiento en MythTV 36

El lanzamiento de MythTV 36 incluye un número considerable de correcciones de errores, pequeñas mejoras internas y tareas de limpieza de código. Aunque muchas de estas actuaciones no son visibles directamente para quien usa el sistema a diario, contribuyen a aumentar la estabilidad general.

Entre las correcciones concretas figura la solución de problemas de compatibilidad con Apple AirPlay en combinación con FFmpeg 7.1, lo que puede resultar relevante para quienes envían contenido desde dispositivos de Apple a su instalación MythTV. Este tipo de retoques ayudan a mantener al día la compatibilidad con entornos mixtos donde conviven distintos sistemas operativos y dispositivos.

Descarga de MythTV 36, instalación y distribución en GNU/Linux

La nueva versión de MythTV está disponible para descarga en formato de código fuente desde la web oficial del proyecto. El equipo de desarrollo ya no distribuye binarios precompilados, de modo que quienes quieran la versión más reciente deberán compilarla a partir del código o recurrir a los paquetes proporcionados por su distribución GNU/Linux.

En muchas distribuciones populares de escritorio y servidor, incluida buena parte de las utilizadas en España y Europa, MythTV puede instalarse directamente desde los repositorios. Por ejemplo, en Arch Linux la aplicación se encuentra disponible a través del repositorio AUR mantenido por la comunidad. En otros sistemas, como Debian, Ubuntu, Fedora u openSUSE, es habitual que existan paquetes en los repositorios oficiales o en repos comunitarios, aunque no siempre coincidan con la versión más reciente.

Los usuarios que opten por compilar MythTV 36 a mano deberán tener en cuenta los requisitos de dependencias, en especial la integración con FFmpeg 8 y las bibliotecas de Qt. Esta vía ofrece máximo control sobre las opciones de configuración, algo que puede resultar útil para instalaciones específicas con hardware dedicado a la recepción de TDT, satélite o cable en el entorno europeo.

Con la llegada de MythTV 36, el veterano sistema DVR y centro multimedia refuerza su propuesta para quienes desean gestionar televisión en directo y contenidos audiovisuales desde un entorno GNU/Linux totalmente personalizable. Las mejoras en FFmpeg, la adaptación a Wayland y GPUs modernas, la evolución de la aplicación web y los numerosos ajustes internos contribuyen a alargar la vida de este proyecto, que sigue siendo una opción sólida para montar un HTPC o un servidor de grabaciones doméstico tanto en España como en el resto de Europa.