Qué tipos de servidores usa un ISP

Todos quieren tener el mejor ISP (Internet Service Provider), o proveedor de servicios de Internet, sin embargo, pocos saben realmente cómo funciona uno de estos servicios por dentro. Por ejemplo ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de servidores usan estas empresas? Aquí podrás obtener algunas respuestas a estos temas tan interesantes y que pasan desapercibidos para muchos usuarios.

Y es que, para que tengas la mejor tarifa de móvil e internet, primero has de conocer las entrañas de los centros de datos que hacen posible que puedas disfrutar de conexión cableada en tu hogar u oficina, o a través de líneas móviles estés donde estés.

¿Qué es un ISP?

Un proveedor de servicios de Internet, o ISP, es la empresa que te proporciona acceso a Internet. La empresa puede ser privada o pública. Tu ISP es la empresa que te da la «conexión» para que puedas conectarte a Internet, ya sea a través de datos móviles o de cableado por línea telefónica, WiMAX, etc. Pero para que esto sea posible, estas empresas necesitan de servidores para realizar su función. Estas grandes máquinas alojadas en centros de datos son desconocidas para muchos, pero aquí podrás aprender un poco más sobre ellas, por donde pasa todo tu tráfico de red.

Funciones de un ISP

Hay muchos dispositivos conectados a Internet en los hogares y las empresas. Los teléfonos, portátiles, ordenadores de sobremesa y otros dispositivos con acceso a internet se conectan al mundo a través de ese dispositivo, y los ISP los conectan al mundo. Este es un ejemplo de cómo funcionan los ISP cuando se descargan archivos o se abren páginas web de internet.

Cuando utilizas tu portátil en casa para acceder a una página de un sitio como linuxadictos.com, el navegador web utiliza los servidores DNS que están configurados en el dispositivo para traducir el nombre de dominio de linuxadictos.com a la dirección IP a la que está asociado ( 178.255.231.116 ), que es la dirección que está configurada para utilizar. De hecho, tanto si pones la IP en la barra de direcciones del navegador web como si pones el domino, el resultado será el mismo. Todo gracias a los servidores DNS que actúan como una base de datos que relaciona IP con dominio. La dirección IP se envía desde su router a su ISP, que reenvía la solicitud al ISP. En este punto, el ISP envía la página a tu navegador web, permitiéndote ver la web.

Este proceso se produce rápidamente, normalmente en cuestión de milisegundos. Para que funcione, tanto la red debe tener una dirección IP pública asignada por un ISP. El mismo principio se aplica al envío y recepción de otros archivos, como fotos, vídeos y documentos. Todo lo que se descargue o suba en línea se enruta a través de un ISP.

ISP de datos móviles

En el caso de la telefonía móvil y las líneas de datos móviles funcionan de una forma similar, solo que en este caso intervienen los satélites, además de los servidores que hay en la Tierra en los centros de datos. De esta forma te permiten estar conectado allá donde vayas, gracias a la cobertura que ofrecen con tecnologías como el 4G o el 5G.

¿Qué tipo de servidores usa un ISP?

El tipo de servidor del ISP depende de la empresa y del tamaño, ya que no todos son iguales. Por ejemplo, puede haber una empresa de ISP con 750 servidores de tipo Linux dedicados a los servicios de red, mientras que también puede tener otros tantos servidores Windows para temas de facturación y gestión de usuarios. No obstante, esto puede ser muy variable como digo. Sin embargo, se sabe que los servidores con sistemas operativos GNU/Linux están muy presentes en este tipo de servicios.

Además, ten en cuenta que un ISP no solo provee del servicio de Internet, también puede darte otros servicios como VOIP, línea telefónica, etc. Todo esto también puede gestionarse con servidores Linux y bases de datos SQL.Y es que, sea del tipo que sea, se necesita una alta fiabilidad para que el servicio no caiga y todos sus clientes se queden sin él. Deben ser máquinas de alta disponibilidad en cualquier caso.

Por otro lado, hay que destacar que estos servidores tienen unos equipos de red bastante avanzados, ya que son los que se encargan de enrutar todo el tráfico entrante y saliente.