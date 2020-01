Diferentes clientes tienen diferentes necesidades. De la misma forma, un único cliente puede tener que responder a distintos desafios para los que no alcanza una única herramienta. Pongamos por caso un laboratorio de investigación farmacológica. Para las tareas administrativas cotidianas, el uso de plataformas como Office 365 o Google Docs en sus versiones empresariales resultan una buena alternativa. Pero, confiarles los datos de las investigaciones de sus productos constituye un grave riesgo de seguridad. Y antes de que me lo digan, ya sé que LibreOffice es una mejor alternativa, pero no comercializa sus servicios de la misma forma que Microsoft y Google, por lo tanto no sirve para el ejemplo.

Durante muchísimos años, las comunicaciones en los Estados Unidos estaban en manos de una empresa privada, la AT&T. Esto abarcaba también a la infraestructura de comunicaciónes necesaria para la defensa, incluído el teléfono rojo para llamar a Moscú y evitar una guerra nuclear, y los enlaces al sistema informático para lanzar los misiles en caso de que hablar con Moscú no funcionara.

Como suele suceder en cualquier burocracia dónde la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, el Departamento de Comercio descubrio que la AT&T constituía un monopolio y que de acuerdo a la ley había que desmantelarlo. De pronto, el Departamento de Defensa se encontró en la disyuntiva de tener que coordinar una red de comunicaciones a cargo de diferentes proveedores o de crear la suya propia. Para la defensa. Los servicios telefónicos para las comunicaciones cotidianas se contrataron a las empresas locales.

Aunque este último ejemplo es anterior al nacimiento de la computacion en la nube, explica el por que la necesidad de las soluciones de Cloud Computing combinadas. En aquellas ocasiones donde el costo es un factor crítico se usa una nube pública y en los que se requiere privacidad y control una privada.

En este artículo vamos a hablar del primer tipo de nube combinada. La nube híbrida

Tipos de nubes combinadas: La nube híbrida

La nube híbrida es un entorno de computación en nube que utiliza una mezcla de servicios de nube privadas y públicas haciendo que las dos plataformas trabajen en conjunto. Al permitir que las cargas de trabajo se desplacen entre las nubes privadas y públicas a medida que cambian las necesidades y los costos de la computación, la nube híbrida ofrece a las empresas una mayor flexibilidad y más opciones de despliegue de datos.

Pasos para crear una nube híbrida

Los requisitos de una nube híbrida son:

Contratar los servicios de un proveedor de soluciones de nube pública

Disponer una infraestructura de nube privada. Con privada nos referimos a que sea el único usuario del servicio. No necesita ser el propietario

Establecer una conectividad adecuada de red de área amplia (WAN) entre esos dos entornos.

Como la organización no tendrá control directo sobre la arquitectura de una nube pública, tendrá que configurar su nube privada para lograr la compatibilidad con la nube o nubes públicas contratadas. Esto implica la implementación de hardware adecuado dentro del centro de datos, incluyendo servidores, almacenamiento, una red de área local (LAN) y balanceadores de carga.

El siguiente paso será desplegar una capa de virtualización, o un hipervisor, para crear y dar soporte a las máquinas virtuales (VM) y, en algunos casos, a los contenedores. Luego, deberá instalarse una capa privada de software de nube, encima del hipervisor para ofrecer capacidades de nube, como autoservicio, automatización y orquestación, confiabilidad y resistencia,

El secreto para obtener los mejores resultados es seleccionar capas de hipervisor y software de nube que sean compatibles con la nube pública contratada, asegurando la debida interoperabilidad con las interfaces de programación de aplicaciones (API) y los services de esa nube pública. La aplicación de software y servicios compatibles también permite que las instancias migren sin problemas entre las nubes privadas y públicas. Es posible para los desarrolladores crear aplicaciones avanzadas utilizando una combinación de servicios y recursos provistos por las plataformas públicas y privadas.