Tipos de fragmentación RAM y de disco

Todos sabemos que existe fragmentación en la memoria principal y en la secundaria. Esta fragmentación es casi inapreciable en ciertos sistemas de archivos, pero muy evidente en otros. En Linux, y el mundo UNIX en general, la fragmentación no es un gran problema. La fragmentación es bastante baja por lo general. Por cierto, por si no lo sabes, la fragmentación es cuando un archivo o dato no se almacena de forma consecutiva en la memoria, sino que lo hace en varias zonas separadas…

Eso se hace para ayudar al sistema operativo a usar el espacio de memoria disponible en un dispositivo o medio, si no existiese se deberían mover continuamente bloques para realojar los nuevos datos escritos y actualizarse constantemente para tenerlos localizados, sin que se puedan escribir rápidamente. Pero eso a la larga hace más lento los accesos (lectura y escritura) de dichos bloques y eso produce que los recursos de memoria terminen usándose ineficientemente.

Muchos conocen la fragmentación del disco duro, pero ignoran que también existe fragmentación en la memoria RAM de la misma forma en que existe en medios de almacenamiento secundarios. Pero otra de las cosas que desconocen es que existen dos tipos de fragmentación:

Fragmentación interna : es un tipo donde la memoria del sistema se aprovisiona en exceso y luego no se puede usar. Por ejemplo, si miras la imagen del artículo, ves que para alojar el bloque A se estimó que ocuparía algo más y ahora ese espacio sobrante (rallado) no se puede usar.

: es un tipo donde la memoria del sistema se aprovisiona en exceso y luego no se puede usar. Por ejemplo, si miras la imagen del artículo, ves que para alojar el bloque A se estimó que ocuparía algo más y ahora ese espacio sobrante (rallado) no se puede usar. Fragmentación externa : ocurre cuando una aplicación o proceso o dato se elimina de la memoria y el espacio utilizado no se reasigna inmediatamente, dejando un fragmento.

: ocurre cuando una aplicación o proceso o dato se elimina de la memoria y el espacio utilizado no se reasigna inmediatamente, dejando un fragmento. Fragmentación de datos : cuando los datos se escriben de forma no secuencial.

: cuando los datos se escriben de forma no secuencial. Burbujas: es la fragmentación en este caso del espacio libre, cuando no es uniforme y compacto, sino que está partido en pequeños trozos libres entrelazados con otros bloques ocupados. Eso hace más complicado la escritura.

Ya sabes que sistemas de archivos o FS como ext4, ZFS, Reiser4, etc., no suelen tener una fragmentación mayúscula y por lo general no se suele necesitar desfragmentar de forma frecuente…