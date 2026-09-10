Alguna vez he explicado que tuve mis tiempos de «mac-ero», o como quieras escribir al usuario de macOS. Siendo sincero, me gusta, pero dejé de serlo porque suelen dejar tirados a sus ordenadores bastante pronto y porque no me da la gana renovarlos tan pronto gastándome todo lo que piden por ellos. Pero hay cosas que sigo manteniendo, como el AirPort Extreme por su disco duro. Tras mucha frustración, hoy vengo a hablaros de TimeCapsuleSMB.
Aquí en LXA hemos escrito varios artículos sobre el acceso a estos discos duros de Apple desde Linux. El primero fue hace ya cinco años, con un método que montaba la unidad, entraba de una manera determinada y podíamos trabajar. El segundo era para hablar de que lo primero ya no funcionaba a partir de Linux 5.15, ya que dejaron de soportar SMBv1 por seguridad y los Time Capsule de Apple jamás se actualizaron. En otro hablamos de afpfs-ng, algo que funcionaba hasta que dejó de hacerlo, y el proyecto está abandonado.
TimeCapsuleSMB actualiza la versión de Samba de tu Time Capsule
Y aquí entra en juego TimeCapsuleSMB. Hace aproximadamente cinco meses que inició el proyecto, y lo que hace es básicamente actualizar los discos duros de Apple hasta SMBv3 (3.1.1). Los usuarios de Windows nunca han tenido problemas, ya que se puede activar el soporte para SMBv1, aunque no se recomienda por seguridad. Los usuarios de macOS empezarán a tener problemas este mismo mes, cuando lancen macOS 27 Golden Gate. Y gracias a esos problemas nos vamos a beneficiar todos.
TimeCapsuleSMB está disponible en GitHub, y personalmente no quiero indicar todos los pasos por todo lo que puede salir mal, empezando por que hay 5 modelos distintos de AirPorts. Lo que yo quiero hacer con este artículo es informar de que el proyecto existe, y que la mejor manera de conseguir actualizar los discos duros de Apple a Samba 3.1.1 es siendo guiado por un modelo como ChatGPT.
Pidiéndole que revise el proyecto y que nos dé instrucciones cortas (eso he hecho yo), nos permitirá saber el modelo de nuestro aparato, nos dirá cómo entrar vía SSH y a actualizar su Samba. Lo mejor es si se tiene la 5ª generación de Time Capsule, ya que no flashea nada y es más seguro. En mi caso me ha ido perfecto, pero aún tengo algún problema en mi equipo principal.
KDE no gestiona bien la conexión con Dolphin; Ubuntu sí con Nautilus
Mi problema es que uso KDE, y Plasma, KIO y todo lo demás no gestiona bien la conexión si quiero hacerla directamente desde Dolphin. Esto no pasa en Ubuntu, que aunque no se conecte a la dirección por texto de la Time Capsule, sí lo hace perfectamente a la IP numérica.
Para los usuarios de KDE, yo recomiendo usar el método de hace 5 años, pero actualizado. Yo me he creado dos scripts llamados airport y airpoff. El primero realiza la conexión, creando una carpeta temporal en el escritorio, y el segundo lo deshace todo, eliminando también esa carpeta. Tiene gestión de errores, con condicionales como que crea la carpeta si no existe.
El archivo de conexión quedaría así (hay que cambiar ip-de-tu-disco por la de vuestra Time Capsule):
#!/bin/bash MOUNTPOINT="$HOME/Escritorio/AirPort" if mountpoint -q "$MOUNTPOINT"; then echo "Time Capsule ya está montado." exit 0 fi mkdir -p "$MOUNTPOINT" sudo mount.smb3 //ip-de-tu-disco/Data "$MOUNTPOINT" \ -o username=admin,vers=3.1.1,uid=$(id -u),gid=$(id -g),file_mode=0755,dir_mode=0755
Y el de desconexión así:
#!/bin/bash MOUNTPOINT="$HOME/Escritorio/AirPort" if mountpoint -q "$MOUNTPOINT"; then sudo umount "$MOUNTPOINT" fi rmdir "$MOUNTPOINT" 2>/dev/null
Para poder usar airport y airpoff hay que darles permisos de ejecución (puede hacerse desde clic derecho/Propiedades), y para que salga en el terminal sin indicar ruta debemos meterlos en ~/home/.local/bin.
En KDE, cabe destacar que el problema es de Dolphin. Otros programas compatibles como Kodi sí pueden acceder sin problemas. Si se usa la IP directa en Dolphin, sí, veremos las carpetas, pero se desconecta cada poco tiempo y es literalmente imposible trabajar, o por lo menos así es en mi caso.
Y con TimeCapsuleSMB ya no volveremos a tener problemas con los Time Capsule, y podremos usarlos con total normalidad en Linux, pero también en Windows sin activar SMBv1, en macOS 27, Android e incluso en iOS sin aplicaciones de terceros. La solución definitiva sin lugar a dudas.