En los entornos *nix se trabaja bastante desde el terminal, por eso, cualquier herramienta que te pueda ayudar en el día a día de la administración o te ayude a tener una mejor experiencia con la línea de comandos es bienvenida. En esta ocasión te voy a mostrar Tilda, un proyecto de emulador de terminal altamente configurable que tal vez desconocías.

La especialidad más destacada de Tilda es que no se comporta como una ventana de terminal normal y corriente, sino que se puede subir y bajar desde la parte superior de la pantalla, con una tecla de acceso rápido. De esa forma, lo podrás tener mucho más a mano cuando lo necesites.

Además de esa característica de acceso fácil y directo, y de su alta capacidad de configuración para adaptarse a tus necesidades, también destaca por otros puntos fuertes, como su soporte para pestañas de terminal, la transparencia, los ajustes de apariencia disponibles para generar un entorno de trabajo lo más agradable posible, tipo de desplazamiento, teclas de acceso rápido configurables para multitud de funciones, y otras opciones que afectan al comportamiento de Tilda.

Por tanto, si ya has probado otros emuladores de terminales como xterm, Konsole, GNOME Terminal, etc., y no te han resultado satisfactorios, puedes probar suerte con este poderoso emulador. Además, Tilda ofrece una productividad realmente elevada que te ayudará a conciliarte con la CLI si has estado huyendo de ella.

Si a todo eso le agregas su ligereza, tienes otra razón para comenzar a usarlo. Y es que Tilda tiene un reducido consumo de recursos, por lo que es ideal para equipos más antiguos o con pocos recursos. Incluso con varias pestañas abiertas, su consumo no llegará a más de unas decenas de MB de memoria principal…

Para poderlo instalar en Ubuntu, en nuestro blog tienes todo lo que necesitas saber explicado paso a paso, aunque lo vas a encontrar en otros muchos repos oficiales y tiendas de aplicaciones para que la instalación sea mucho más sencilla.