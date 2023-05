Después de un tiempo usando Mac OS X, porque sí, usé un Mac que aún conservo durante años y sí, Mac OS X porque nunca he probado macOS, volví a usar mayoritariamente Linux. En general, nunca lo abandoné y nunca he estado a disgusto con lo que ofrece Linux, pero hay algunas cosas en el diseño que sí pueden mejorar. Por ejemplo, busqué muchos clientes de correo para encontrar alguno que me gustara como el Mail de Apple, pero al final terminé usando Thunderbird y, ya tiempo más tarde, el cliente que ofrece Vivaldi (yo no necesito mucho más…).

Aunque ha mejorado su diseño en las últimas versiones, y aún mejorará más en las próximas, al cliente de correo de Mozilla no le vendrían mal más retoques estéticos. Nosotros publicamos en febrero la noticia, pero lo cierto es que el futuro diseño ya estaba tratándose desde finales de 2022. El cambio será brutal, de los que probablemente no guste a todos por igual, pero algo tan fino no podía mantener el logotipo actual. Y ya tenemos las primeras imágenes del nuevo logotipo.

El nuevo logotipo de Thunderbird llegará en una actualización futura

El nuevo logotipo es el de aquí arriba. Si sientes que es chocante, te sientes como yo al verlo por primera vez. Pero si nos fijamos en el de Firefox, lo que están haciendo es seguir la tendencia que iniciaron ahora hace unos 4 años, cuando Firefox pasó a ser una marca comercial y el navegador, aunque nadie se refiere a él como tal, pasó a ser un producto llamado Firefox Browser. El diseño se ha simplificado. Como el de Firefox con la bola del mundo, el sobre está en el centro y el animal lo rodea. Y como si esperaran verlos juntos, el pájaro del trueno mira a la izquierda, el lado contrario al que mira el panda rojo.

No se sabe la fecha exacta de cuándo será el logotipo oficial de Thunderbird, pero no debería tardar demasiado. En mi opinión, creo que deberían usarlo cuando cambien la interfaz de usuario para que la renovación sea completa, pero es probable que antes veamos el logotipo porque ya está 100% preparado. ¿Os gusta?

