La versión 160.0 de Thunderbird ya está disponible. Se trata de una actualización del cliente de correo gratuito que llega con correcciones de errores y parches de seguridad, además de una pequeña novedad en la interfaz. La nueva entrega se centra principalmente en reparar fallos detectados en versiones anteriores.

Entre las novedades, destaca la incorporación de la combinación de teclas Ctrl+A en el diálogo de filtros de mensajes. Ahora, al pulsar esta combinación, se seleccionan todos los filtros de la lista. Es una función sencilla pero útil para quienes tienen varios filtros configurados. Además, el equipo de desarrollo ha presentado un prototipo interactivo para reorganizar los ajustes del programa, aunque su implementación no llegará todavía en esta versión.

¿Qué errores corrige Thunderbird 160?

Una de las correcciones más importantes afecta a las reglas de retención en cuentas IMAP. Según las notas de la versión, un fallo podía provocar que Thunderbird eliminara mensajes recientes en lugar de los más antiguos. Ese comportamiento ya está subsanado. También se ha corregido la desaparición de carpetas IMAP tras reiniciar el programa en servidores que utilizan compresión.

Otro de los fallos resueltos tiene que ver con la función de deshacer después de borrar mensajes. En ocasiones, esta opción quedaba desactivada y ahora vuelve a estar disponible tras un borrado manual. En el caso de Exchange, la detección automática de carpetas funciona ahora incluso cuando se redirige a otra dirección de correo electrónico. Asimismo, se han corregido problemas con contactos CardDAV y con el calendario: las alertas de CalDAV se pueden volver a cerrar o posponer.

La actualización incluye además correcciones de estabilidad y parches de seguridad. En total, se han reparado 37 errores desde la anterior compilación estable, y se han aplicado parches contra vulnerabilidades conocidas. Esto contribuye a que el cliente de correo sea más fiable y seguro.

La nueva combinación Ctrl+A en los filtros de mensajes

La novedad más visible de Thunderbird 160 es el atajo Ctrl+A en el diálogo de filtros de mensajes. Al pulsarlo, se seleccionan todos los filtros que aparecen en la lista. Esta función puede resultar práctica cuando se quiere aplicar una misma acción a varios filtros a la vez, aunque su utilidad depende de la cantidad de filtros que tenga configurados cada usuario.

Se trata de un cambio menor, pero que forma parte de las mejoras de usabilidad que el proyecto va introduciendo poco a poco. En esta versión también se han incluido primeras revisiones del lenguaje para que los textos de la interfaz sean más claros, aunque la reorganización completa de los ajustes todavía está en fase de prueba.

Así serán los nuevos ajustes de Thunderbird: un prototipo con 381 usuarios de 42 países

El equipo de Thunderbird está trabajando en una reorganización de los ajustes para hacerlos más comprensibles. Para ello, ha probado un prototipo con 381 usuarios de 42 países, que navegaron por una jerarquía de texto sin símbolos ni colores. El objetivo era comprobar si los términos y la organización resultaban claros sin ayudas visuales.

Los resultados revelaron varios problemas. Por ejemplo, el diseño incluía categorías principales para calendario y chat, pero faltaba una categoría específica para el correo electrónico. Los ajustes centrales de correo estaban dentro de «Verfassen» (redactar), lo que generó confusión entre los participantes. Tampoco quedó clara la diferencia entre apariencia, temas y extensiones.

Otra de las conclusiones fue que muchos usuarios experimentados, especialmente en Linux, prefieren usar la búsqueda en lugar de navegar por las categorías. Las opiniones recogidas se han incorporado a un prototipo interactivo que cualquier interesado puede probar. Eso sí, el prototipo todavía no incluye todas las funciones y no adapta los términos al sistema operativo.

La separación entre ajustes generales y ajustes de cuenta se mantiene por ahora, ya que eliminarla requeriría cambios más profundos. La implementación será gradual y se probará antes de llegar a las versiones beta y estables. Thunderbird 160 ya incluye algunas formulaciones más claras, pero la reorganización completa no se ha implementado en esta versión.

Otras novedades: aviso sobre cookies en OAuth y cambios en Office 365

En las ventanas de inicio de sesión mediante OAuth, ahora se explica que el bloqueo de cookies puede impedir que se complete el acceso. Es un aviso útil para quienes tienen configuraciones de privacidad estrictas. Además, al configurar una cuenta de Office 365, ya no se ofrece la configuración automática de EWS.

¿Cómo actualizar a Thunderbird 160 y a quién afecta?

La versión 160.0 de Thunderbird está disponible para Windows, macOS y Linux en el canal de versiones estables. No se trata de una versión ESR (Extended Support Release), por lo que si se necesita soporte a largo plazo, el proyecto ofrece otras alternativas:

Thunderbird 153.6.0 ESR , la versión de soporte extendido actual.

, la versión de soporte extendido actual. Thunderbird 153.0 ESR , publicada en julio de 2026, con actualizaciones durante un año.

, publicada en julio de 2026, con actualizaciones durante un año. Thunderbird 115.18.0, disponible para equipos con Windows 7 u 8.1.

Los usuarios de la versión estable pueden actualizar a Thunderbird 160 para beneficiarse de las correcciones y mejoras de seguridad. La actualización está dirigida a quienes utilizan el cliente de correo de forma habitual y quieren mantenerlo al día.

Además, el equipo de Mozilla Thunderbird ha anunciado el inicio del desarrollo de una aplicación nativa para iPhone y iPad, después de años sin un cliente oficial para iOS. Está previsto que en el futuro se realicen pruebas de esta solución, aunque todavía no hay una fecha concreta.

Con esta versión, Thunderbird refuerza su estabilidad y seguridad, introduce pequeñas mejoras de usabilidad y sigue avanzando en la modernización de su interfaz. Los usuarios que actualicen notarán un programa más pulido y con menos fallos.