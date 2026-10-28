La versión 159 de Thunderbird ya está disponible para Windows, macOS y Linux. Se trata de una actualización de mantenimiento que llega mediante el sistema de actualización del propio programa o desde la página oficial del proyecto, así que no hace falta liarse con instalaciones raras. No es un cambio espectacular, pero sí conviene revisarla si usas el cliente de correo de Mozilla a diario.

Las novedades más visibles se concentran en Linux y en la gestión de cuentas. En el escritorio del pingüino, el icono de la bandeja muestra si hay correo sin leer y, al pasar el ratón, indica cuántos mensajes quedan pendientes. Además, al dar de alta una cuenta nueva, los calendarios vinculados a Microsoft Graph se reconocen de forma automática, lo que ahorra pasos y evita configuraciones manuales.

Avisos de correo y calendarios Graph en Thunderbird 159

El detalle de los avisos en Linux es más útil de lo que parece. Hasta ahora había que abrir la ventana principal para saber si había algo pendiente; con este ajuste, la bandeja del sistema actúa como un vistazo rápido y muestra la cifra de no leídos en el globo de información. Es una mejora discreta, pensada para quienes mantienen el programa abierto todo el día y alternan entre varias tareas sin mirar el correo cada dos por tres.

En el apartado de calendarios, la detección automática de Graph simplifica la puesta en marcha de cuentas corporativas o educativas. El reconocimiento se produce durante la creación de la cuenta, de modo que el usuario no tiene que bucear en menús avanzados para localizar el calendario. Esto encaja con un enfoque de mantenimiento: menos pasos manuales y menos motivos para llamar al servicio de soporte de turno.

Correcciones bajo el capó

Bajo la superficie hay bastante trabajo de fontanería. Distintas publicaciones coinciden en que esta entrega acumula numerosas correcciones de errores y mejoras internas, especialmente en conexiones IMAP y POP3, en la gestión de cuentas y en el tratamiento de direcciones Unicode. No son cambios que se vean a primera vista, pero afectan a la fiabilidad del día a día y a esa sensación de que el programa responde cuando toca.

Hay varios fallos concretos que se repiten en las notas de versión. Por ejemplo, las peticiones excesivas a Microsoft Graph podían provocar limitaciones y retrasos al mostrar mensajes; también se han corregido problemas con contraseñas de CardDAV que no se guardaban bien y obligaban a identificarse una y otra vez tras reiniciar. Son pequeños incordios que, sumados, terminan cansando a cualquiera.

En el terreno de los calendarios, los archivos ICS de gran tamaño podían consumir demasiada memoria y dejar Thunderbird congelado. Esa clase de bloqueos resulta especialmente molesta cuando ocurre en mitad de una jornada de trabajo, así que la corrección tiene más recorrido del que aparenta. También se han tocado aspectos de sincronización con CalDAV y otros detalles de funcionamiento que afectaban a la gestión diaria.

Seguridad y estabilidad

La actualización no se queda solo en retoques funcionales. Se han cerrado vulnerabilidades de seguridad y se han aplicado parches contra fallos detectados con anterioridad, algo que conviene tener en cuenta aunque el programa no lo anuncie con fuegos artificiales. En un cliente de correo, que maneja enlaces, adjuntos y contenido remoto, este tipo de mantenimiento es tan importante como cualquier función nueva.

También se han corregido problemas de impresión, de visualización de direcciones no ASCII y de estabilidad general. La lista de ajustes es amplia, pero la mayoría pasa desapercibida para quien no lee las notas de versión. Eso sí, si últimamente notabas cierres inesperados, lentitud o avisos raros al imprimir, esta versión puede quitarte más de un dolor de cabeza.

Disponibilidad de Thunderbird 159 y actualización

Thunderbird 159 está pensado para Windows, macOS y Linux, y puede instalarse desde el propio actualizador o descargarse directamente de la web oficial. No hace falta esperar a una gran presentación ni cambiar de hábitos: el proceso es el habitual en el cliente de Mozilla. Si tienes activadas las actualizaciones automáticas, lo más probable es que el aviso aparezca sin que hagas nada.

Thunderbird 159 se entiende mejor como una puesta a punto que como un salto de gigante. Los avisos de no leídos en Linux, la detección de calendarios Graph y el cierre de fallos de seguridad son los puntos más reconocibles, mientras que el resto del esfuerzo se reparte entre correcciones internas y mejoras de estabilidad. Para quien use Thunderbird a diario, merece la pena actualizar y seguir trabajando con menos sobresaltos.