Mozilla ha puesto a disposición de los usuarios Thunderbird 158.0, una nueva entrega estable de su cliente de correo y fuentes para ordenadores. La publicación se ha distribuido en octubre de 2026 para Windows, macOS y Linux y llega con el foco puesto en pulir el funcionamiento diario, cerrar fallos heredados y reforzar apartados sensibles como la seguridad y la sincronización. No se trata de una versión ESR, sino de la rama convencional; quienes necesiten un ciclo de soporte más largo tienen a su disposición la línea ESR del proyecto.

Los informes coinciden en que este lanzamiento no busca cambiar por completo la aplicación, sino hacerla más estable y predecible. La mayoría de las novedades se notan en tareas cotidianas: buscar un correo, gestionar contactos y calendarios, usar cifrado OpenPGP o trabajar con cuentas y protocolos distintos. En Europa, y en España en particular, esto resulta relevante para usuarios domésticos, administraciones y pequeñas oficinas que dependen de un gestor de correo gratuito y multiplataforma.

Thunderbird 158: filtro rápido, búsqueda y manejo de mensajes

El filtro rápido gana velocidad de respuesta, algo que se agradece en bandejas de entrada con mucho volumen. La búsqueda también mejora cuando se escriben nombres con acentos sin introducir los signos correspondientes, de modo que encuentra coincidencias aunque falten tildes. Además, se ha corregido un problema que podía provocar el cierre inesperado de Thunderbird al buscar texto dentro del cuerpo de un mensaje.

En el apartado de redacción y reenvío, se evita que Ctrl+Enter pueda generar envíos duplicados o confirmaciones no deseadas. Al reenviar correos en texto plano, las firmas vuelven a colocarse correctamente bajo la cita, sin quedar recortadas. También se arregla el clic derecho sobre imágenes incrustadas, que ahora abre el menú contextual en lugar de ampliar la imagen sin querer.

OpenPGP y servicios de calendario y contactos

La gestión de claves OpenPGP recibe varias correcciones: se mejora el desbloqueo, se revisa el estado de protección y se corrigen comportamientos anómalos en la administración de claves. La contraseña de las copias de seguridad puede volver a copiarse con normalidad, y el menú contextual asociado deja de mostrarse con transparencias indebidas.

Para quien usa CalDAV y CardDAV, el update ataca fallos que afectaban a la sincronización. Las credenciales guardadas ya no deberían perderse tras reiniciar la aplicación, la configuración de CardDAV vuelve a solicitar la contraseña cuando corresponde y los contactos nuevos se sincronizan de forma fiable. En el caso de los calendarios, los avisos de contraseña identifican mejor la cuenta y el calendario implicado. También se corrigen problemas con sellos de tiempo de vCards y con la detección de respuestas Multi-Status de estados mixtos.

Correcciones en Linux, redes y administración

En Linux, se restablece la autenticación Kerberos para SMTP mediante STARTTLS, un ajuste relevante en entornos corporativos y educativos. Las cuentas POP dejan de mostrar avisos repetidos de conexión cuando Thunderbird se inicia en modo offline. Asimismo, se soluciona una repetición infinita en el inicio de sesión con Matrix SSO cuando no se guarda el token, y se corrigen fallos del lector RSS en los que se perdían etiquetas y se bloqueaba el procesamiento de elementos posteriores.

La política ExtensionSettings permite instalar complementos desde update_url si no se ha definido install_url, algo que simplifica ciertos despliegues gestionados. En el tratamiento de adjuntos, la opción de copiar la dirección de un enlace desprendido recupera la ruta completa del archivo. Las excepciones para contenido remoto sin esquema se aplican tanto a HTTP como a HTTPS, y se revoca la aceptación indebida de nombres de host con comodines.

Estabilidad general y experiencia de uso con Thunderbird 158

El paquete incluye parches de seguridad y ajustes visuales de menor calado, además de correcciones repartidas por distintas áreas. Entre los arreglos más comentados están los de las carpetas unificadas y los buzones archivados, que mantienen su nombre traducido y no vuelven a mostrarse como INBOX.

La actualización se distribuye de forma gradual para Windows, macOS y Linux. Quien no quiera esperar puede forzar la búsqueda de actualizaciones desde el propio cliente o descargar el paquete completo desde la web oficial. Al no ser una edición ESR, conviene recordar que la rama de soporte extendido sigue existiendo en paralelo para equipos que priorizan estabilidad a largo plazo y no quieren adoptar cada versión convencional.

Esta entrega de Thunderbird 158.0 se presenta como una actualización de mantenimiento más que como un rediseño: acelera el filtro rápido, mejora la búsqueda con acentos, endurece OpenPGP y corrige la sincronización de calendarios y contactos. A ello se suman arreglos en Linux, POP, RSS, Matrix SSO, adjuntos y reenvíos, junto con parches de seguridad y ajustes de interfaz. Para el usuario medio, la lectura es sencilla: menos errores molestos y un funcionamiento más fiable en el día a día.