Mozilla ha publicado una nueva entrega de su cliente de correo Thunderbird 157, acompañada de las ramas de soporte extendido 153.4 ESR y 140.17 ESR. No se trata de un rediseño visual ni de un salto funcional enorme, sino de una puesta a punto centrada en estabilidad, seguridad y control para entornos gestionados.

La actualización llega para Windows, macOS y GNU/Linux, y puede instalarse desde el propio mecanismo de actualizaciones o descargando el paquete desde la web oficial. En España y el resto de Europa, los administradores de equipos corporativos y organismos públicos son uno de los públicos que más partido pueden sacar a las nuevas políticas empresariales.

Thunderbird 157 introduce más control para administradores y configuración más sencilla

Entre las novedades más destacadas aparecen dos directivas pensadas para despliegues organizados. La primera, DisableChat, permite desactivar por completo el módulo de chat, mientras que la segunda, DisableFileLink, bloquea la función FileLink, utilizada para enviar archivos pesados mediante enlaces. Así, quien gestiona una flota de ordenadores puede limitar características que no desea en su plantilla.

Para el usuario particular, Mozilla ha retocado la configuración manual de cuentas IMAP y POP: el campo del puerto ya no es obligatorio, porque la aplicación puede determinarlo de forma automática cuando haga falta. También se ha actualizado el complemento integrado Thundermail a la versión 2.0.16.

OpenPGP, cifrado y limpieza interna

En el apartado de cifrado, Thunderbird 157 permite mostrar contenido remoto en mensajes OpenPGP protegidos con integridad sin poner en riesgo la seguridad del cifrado. Además, se han corregido fallos en la búsqueda de claves y se ha dejado de rechazar por error claves RSA válidas, un problema que podía bloquear la comunicación cifrada.

Mozilla también ha retirado las herramientas de línea de comandos RNP y ha eliminado una preferencia relacionada con el número mínimo de cabeceras en la vista previa. Son cambios internos, pero ayudan a aligerar y ordenar el funcionamiento del programa.

Una tanda amplia de errores corregidos en Thunderbird 157

La mayor parte del paquete son arreglos. Entre ellos se encuentra un fallo que mantenía la barra de estado activa y disparaba el consumo de CPU, un quebradero de cabeza para equipos modestos. También se ha recuperado el atajo de teclado del filtro rápido y se ha corregido la visualización incorrecta del remitente en la lista de mensajes.

IMAP: los correos enviados vuelven a guardarse en la carpeta correspondiente y se han resuelto bloqueos al esperar la respuesta del servidor.

los correos enviados vuelven a guardarse en la carpeta correspondiente y se han resuelto bloqueos al esperar la respuesta del servidor. OAuth2: se han reparado problemas de inicio de sesión con Gmail en Windows y otros fallos de autenticación.

se han reparado problemas de inicio de sesión con Gmail en Windows y otros fallos de autenticación. Calendario: se corrigen citas recurrentes que aparecían más allá de su fecha final y desajustes de sincronización CalDAV.

se corrigen citas recurrentes que aparecían más allá de su fecha final y desajustes de sincronización CalDAV. OpenPGP: mejora la búsqueda de claves tras una revocación y se evita el rechazo indebido de claves RSA.

Seguridad y ramas ESR

Junto a la versión estable, se han publicado Thunderbird 153.4.0 ESR y 140.17.0 ESR. Esta última cierra su ciclo de vida, por lo que quienes sigan esa rama deberán planificar el salto a una serie con soporte. Las tres versiones incorporan parches de seguridad; Mozilla remite a su página de avisos para consultar los detalles técnicos.

Para los usuarios que priorizan compatibilidad sobre novedades, la rama 153.4 ESR mantiene las correcciones importantes, aunque las nuevas políticas empresariales llegan primero a la versión rápida. En cualquier caso, actualizar pronto es la opción más sensata si se usan cuentas IMAP, servicios de Google o cifrado OpenPGP.

Cómo conseguir la actualización

El despliegue se está haciendo de forma gradual. Se puede forzar la comprobación desde Ayuda > Acerca de Thunderbird o descargar la versión más reciente desde la web oficial. Está disponible para Windows, macOS y Linux, y no requiere aprender un programa nuevo: los cambios se notan sobre todo en la fiabilidad diaria.

Esta entrega no busca llamar la atención con grandes fuegos artificiales, sino dejar menos cabos sueltos. Políticas para empresas, ajustes de cuenta más flexibles, correcciones en IMAP, OAuth2, calendario y OpenPGP, además de parches de seguridad conforman un paquete pensado para quien depende del correo a diario. Si la versión anterior daba guerra con servidores, autenticación o citas recurrentes, conviene actualizar y comprobar que todo sigue en su sitio.