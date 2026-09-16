La comunidad de Mozilla ha lanzado Thunderbird 156, la última versión estable de su cliente de correo de escritorio, disponible desde el 15 de septiembre para Windows, macOS y Linux. Esta entrega no es una edición ESR (Extended Support Release), por lo que quienes necesiten soporte prolongado deberán optar por la rama 153.x. La actualización pone el foco en reforzar la base técnica y en ampliar las opciones de configuración avanzada, en lugar de añadir cambios visuales llamativos.

La versión llega acompañada de un buen puñado de correcciones y de nuevas herramientas pensadas para entornos corporativos. Los usuarios que gestionan cuentas con servidores propios o servicios especiales encontrarán mejoras significativas en la autenticación y en el manejo de adjuntos y carpetas. A continuación, repasamos las novedades más relevantes.

OAuth personalizado y acceso con navegador externo en Thunderbird 156

Una de las novedades más destacadas es la ampliación del soporte OAuth personalizado. Ahora, tanto para IMAP como para POP3, se pueden configurar campos específicos como el identificador del emisor (issuer ID) y el secreto del cliente (client secret). Esto facilita la conexión con proveedores de identidad a medida, algo muy útil en entornos empresariales con servidores que no siguen los estándares habituales. Además, se ha habilitado el proceso de inicio de sesión mediante navegador externo para Yandex, una opción que agiliza la autenticación en este servicio.

Las cuentas de Exchange también se benefician de estas mejoras. Thunderbird 156 permite configurar OAuth propio para Exchange, lo que simplifica la integración con sistemas de identidad corporativos. Según las notas de versión, se han solucionado problemas que impedían usar estas configuraciones en versiones anteriores, mejorando la fiabilidad del proceso.

Políticas empresariales para el control administrativo

Para los administradores de sistemas, llegan tres nuevas directrices que aumentan el control sobre el cliente. La política DisableUpdateSettings impide que los usuarios modifiquen los ajustes de actualización del programa. Con DisableDataCollectionSettings, se pueden bloquear las opciones de recopilación de datos y privacidad para cumplir normativas internas. Y, por último, DisableMessageForwardingFilters evita que los filtros de mensajes reenvíen automáticamente correos, una medida útil para prevenir fugas de información.

Estas políticas se suman a las existentes y proporcionan a los responsables de TI un mayor control sobre el comportamiento del software en los equipos de los empleados. Se trata de un paso más para consolidar Thunderbird como una opción viable en el ámbito profesional, donde la gestión centralizada es clave.

Correcciones en el día a día

La mayor parte de las mejoras se centran en refinar la experiencia diaria. Se ha corregido el manejo de archivos PDF adjuntos, que ahora vuelven a abrirse correctamente en pestañas y no se confunden con HTML al redactar mensajes, similar a lo visto en Thunderbird 150 y su gestión de PDF. También se han solucionado problemas al guardar, separar o eliminar múltiples adjuntos, así como un fallo que recortaba los enlaces a adjuntos separados cuando la ruta contenía un ampersand (&).

En el ámbito de IMAP, se ha mejorado la carga de carpetas con muchos mensajes y la suscripción a subcarpetas. En POP3, se han corregido errores que provocaban carpetas duplicadas, falta de marcado de mensajes nuevos y fallos al realizar la descarga manual. También se ha resuelto un problema de autenticación SMTP con nombres de usuario que contienen caracteres no ASCII.

Los usuarios de Exchange también notan cambios: los archivos EWS no compatibles ya no bloquean la sincronización del buzón, y se han corregido errores adicionales en la autenticación OAuth. En el apartado de seguridad, se han solucionado fallos en OpenPGP y S/MIME, incluyendo el cifrado con GnuPG externo en ciertas configuraciones. Para los que usan el calendario, se han aplicado correcciones en las invitaciones CalDAV y en el tratamiento de variaciones de mayúsculas en las direcciones de correo.

Otras mejoras en Thuncerbird 156

Otras novedades técnicas incluyen la salida de información de depuración para claves OpenPGP en la consola de errores, un cambio de nombre en la configuración experimental (mail.offer_experimental_features pasa a llamarse mail.experimental_features_settings.enabled) y la actualización del complemento integrado Thundermail a la versión 2.0.11. Además, se han corregido numerosos errores menores que afectaban a la estabilidad general del programa.

En conjunto, Thunderbird 156 se presenta como una actualización de consolidación que refuerza la solidez del cliente sin revolucionar su interfaz. Las mejoras en OAuth y las nuevas políticas empresariales son atractivas para organizaciones con necesidades específicas, mientras que las numerosas correcciones contribuyen a que el gestor de correo sea más fiable en el uso cotidiano. La versión ya está disponible para descargar directamente desde el sitio de Mozilla, que recomienda esta rama para quienes buscan las últimas funcionalidades y están dispuestos a renovar sus instalaciones con mayor frecuencia.