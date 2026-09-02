Thunderbird 155 ya está disponible como la nueva versión del cliente de correo electrónico de Mozilla, incorporando importantes mejoras en la configuración de cuentas, autenticación OAuth y compatibilidad con servidores de correo personalizados. El lanzamiento llega además en un momento de cambio para el proyecto, que a partir de septiembre ha comenzado a adoptar un ciclo de desarrollo mucho más rápido, con nuevas versiones estables cada dos semanas.

La nueva versión mantiene la evolución de Thunderbird hacia un cliente de correo más flexible y preparado para servicios modernos. Entre sus novedades destaca especialmente el soporte de OAuth personalizado para servidores IMAP y SMTP, junto con nuevas posibilidades para que las extensiones puedan modificar los proveedores de autenticación utilizados por determinados dominios. También se incluyen numerosas correcciones de errores, mejoras de estabilidad y actualizaciones de seguridad.

Thunderbird 155 mejora la autenticación OAuth

La principal novedad de Thunderbird 155 está relacionada con la autenticación. La nueva versión incorpora soporte para configurar proveedores OAuth personalizados en servidores IMAP y SMTP, algo especialmente interesante para organizaciones y proveedores de correo que utilizan sistemas de autenticación propios.

Hasta ahora, la configuración de cuentas en Thunderbird dependía en mayor medida de los proveedores OAuth integrados en el propio cliente. Con la nueva versión, el sistema es más flexible y permite definir configuraciones específicas para servidores y dominios que no utilizan necesariamente los proveedores contemplados de forma predeterminada.

La mejora resulta especialmente relevante en entornos empresariales, educativos o administrados, donde el servidor de correo puede utilizar una infraestructura de autenticación diferente de la que emplean los grandes servicios comerciales.

Las extensiones pueden modificar los proveedores de autenticación

Thunderbird 155 también amplía las posibilidades de las extensiones relacionadas con OAuth. Los complementos pueden ahora sobrescribir las configuraciones integradas para determinados dominios y nombres de host.

Esto permite desarrollar extensiones capaces de proporcionar mecanismos de autenticación específicos sin tener que esperar necesariamente a que cada proveedor sea incorporado directamente al código principal de Thunderbird.

El cambio también mejora la capacidad de Thunderbird para adaptarse a servicios especializados. En lugar de tratar todos los servidores de correo de una misma forma, el cliente puede utilizar diferentes configuraciones dependiendo del dominio o servidor con el que esté trabajando.

La configuración manual de cuentas es más completa

Otra de las mejoras está relacionada con el proceso de configuración manual de cuentas. Thunderbird 155 simplifica este flujo y añade soporte para Exchange, Microsoft Graph y OAuth personalizado dentro de la misma experiencia.

Esto es especialmente importante porque Thunderbird está ampliando progresivamente su compatibilidad con Microsoft Exchange. El proyecto lleva meses trabajando en la integración de Microsoft Graph para sustituir progresivamente diferentes componentes de la antigua implementación basada en EWS.

Con Thunderbird 154 ya se había habilitado Microsoft Graph para Microsoft 365, mientras que la versión 155 continúa desarrollando la infraestructura necesaria para configurar y autenticar este tipo de cuentas de forma más sencilla.

OAuth incorpora PKCE y autenticación mediante navegador externo

Thunderbird 155 añade además campos específicos para configurar PKCE y el uso de un navegador externo dentro de los parámetros de OAuth personalizado.

PKCE, siglas de Proof Key for Code Exchange, añade una capa de protección al flujo de autorización y está especialmente orientado a clientes que no pueden mantener secretos de cliente de forma segura. Su utilización se ha convertido en una práctica habitual en aplicaciones modernas que emplean OAuth.

El soporte de navegador externo también encaja con la evolución que Thunderbird ya había iniciado en versiones anteriores. Desde Thunderbird 153, el inicio de sesión OAuth de las cuentas de correo puede abrirse en el navegador predeterminado del sistema, en lugar de realizar todo el proceso dentro de la propia aplicación.

Mejoras en S/MIME

La nueva versión incorpora también una mejora para los usuarios que utilizan S/MIME. El cuadro de información correspondiente muestra ahora detalles adicionales sobre las firmas y el cifrado de los mensajes.

Entre la información que puede consultarse aparecen el algoritmo utilizado para la firma, el algoritmo de resumen o digest, el algoritmo de cifrado y el tamaño de las claves.

Esta información permite comprobar con mayor precisión las características criptográficas de un mensaje firmado o cifrado y ofrece más transparencia a los usuarios que necesitan verificar cómo se ha protegido una comunicación.

Más correcciones para IMAP, Exchange y calendarios

Thunderbird 155 llega acompañado de una extensa lista de correcciones. Entre ellas se solucionan problemas relacionados con la sincronización de etiquetas IMAP, la búsqueda global de mensajes y los filtros de archivos adjuntos.

También se corrigen diferentes problemas relacionados con Exchange y CalDAV. Por ejemplo, eliminar una cuenta de Exchange podía dejar configurada la información correspondiente al servidor de salida, mientras que determinados calendarios CalDAV podían dejar de sincronizar completamente sus eventos cuando se utilizaba el modo offline.

El cliente también soluciona un problema que podía provocar la pérdida silenciosa de cambios realizados sobre archivos ICS almacenados en caché cuando Thunderbird volvía a conectarse.

Numerosos fallos de estabilidad también quedan corregidos en Thunderbird 155

La actualización incluye varias correcciones de errores que podían provocar cierres inesperados del programa. Entre los problemas solucionados aparecen diferentes fallos relacionados con la gestión de memoria de la base de datos y con la carga de carpetas de correo.

También se ha corregido un bloqueo que podía producirse durante el cierre de Thunderbird mientras el cliente esperaba la introducción de una contraseña OAuth2.

Estos cambios pueden ser menos visibles que las nuevas funciones, pero resultan especialmente importantes en un cliente de correo que permanece abierto durante largos periodos y que gestiona continuamente mensajes, carpetas, calendarios, contactos y bases de datos locales.

Con Thunderbird 155 comienza una nueva etapa con versiones más frecuentes

El lanzamiento de Thunderbird 155 tiene además una particularidad importante: forma parte del nuevo calendario de publicación acelerado adoptado por Mozilla y Thunderbird.

El proyecto ha decidido pasar de un ciclo de cuatro semanas a uno de aproximadamente dos semanas para las versiones de escritorio. Thunderbird 155 es una de las primeras versiones que se beneficia de este cambio, que busca permitir que las mejoras terminadas lleguen a los usuarios con mayor rapidez.

El equipo ha explicado que este modelo no pretende obligar a los desarrolladores a trabajar al doble de velocidad. Las características que no estén preparadas podrán continuar su desarrollo y esperar a una versión posterior, mientras que las mejoras que sí estén listas tendrán más oportunidades de llegar rápidamente a la rama estable.

Versiones más pequeñas y frecuentes

El nuevo calendario implica que Thunderbird tendrá que acostumbrarse a una sucesión de versiones con intervalos mucho más cortos. En lugar de concentrar un gran número de cambios en una actualización mensual, las mejoras podrán repartirse entre varias versiones más pequeñas.

La estrategia sigue el cambio anunciado previamente para Firefox, que también ha comenzado a experimentar con un ciclo de lanzamiento de dos semanas. Thunderbird mantiene además una numeración sincronizada con Firefox, de modo que Thunderbird 155 se basa en Firefox 155.

Para los usuarios, el funcionamiento habitual del actualizador no cambia. Las nuevas versiones continuarán llegando mediante los mecanismos de actualización de Thunderbird o a través de los repositorios de las diferentes distribuciones Linux.

Thunderbird 155 refuerza su apuesta por Exchange

La evolución del soporte de Exchange sigue siendo uno de los proyectos técnicos más importantes de Thunderbird. El equipo lleva meses trabajando para ampliar la compatibilidad con Microsoft Graph y acercarla a las capacidades que anteriormente proporcionaba EWS.

Thunderbird 155 se beneficia de ese trabajo al integrar Exchange y Graph dentro del flujo de configuración manual de cuentas. La combinación de este soporte con OAuth personalizado permite que el cliente pueda adaptarse a un número mayor de configuraciones empresariales.

El proyecto también ha confirmado que el trabajo sobre Graph no termina con el correo electrónico. Una vez consolidada la compatibilidad con el correo, Thunderbird continuará desarrollando otras partes de la integración con Exchange, incluyendo futuras mejoras relacionadas con calendarios.

Una actualización importante para el cliente de correo de Mozilla

Thunderbird 155 representa una actualización especialmente centrada en autenticación, configuración de cuentas y compatibilidad con diferentes infraestructuras de correo. El soporte de OAuth personalizado para IMAP y SMTP es probablemente su incorporación más relevante, mientras que PKCE, el navegador externo y las mejoras para extensiones completan una renovación importante de esta parte del programa.

La versión también incorpora mejoras de S/MIME, nuevas políticas para administradores y numerosas correcciones relacionadas con IMAP, Exchange, CalDAV, búsquedas, filtros y estabilidad. Todo ello llega mientras Thunderbird comienza una nueva etapa de lanzamientos más frecuentes.

Con el paso a un ciclo de aproximadamente dos semanas, el proyecto pretende reducir el tiempo que transcurre entre la finalización de una mejora y su llegada a los usuarios. Thunderbird 155 es, por tanto, algo más que una actualización de mantenimiento: es también una muestra de la nueva estrategia de desarrollo con la que el cliente de correo de Mozilla afronta los próximos meses.