Thunderbird, la 154.0 ya está disponible para los usuarios de Windows, macOS y Linux. Este lanzamiento, que llega después de un periodo de desarrollo, trae consigo una serie de mejoras orientadas a la productividad y a la integración con servicios modernos. Además, se han corregido varios fallos de seguridad que afectaban a la estabilidad y a la protección de los datos.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la vista previa de archivos adjuntos en macOS, una función muy demandada que facilita la revisión rápida de documentos sin necesidad de abrirlos. También se ha incorporado un modo de bandeja del sistema opcional que permite ocultar la ventana principal al cerrarla, manteniendo la aplicación activa en segundo plano. Estas mejoras buscan hacer más fluida la experiencia diaria de los usuarios.

Thunderbird 154 se integra con Microsoft 365 y gestión de adjuntos

Una de las novedades más relevantes es la activación de Microsoft Graph para cuentas de Microsoft 365. Esto permite una sincronización más eficiente y moderna con los servicios en la nube de Microsoft, algo especialmente útil en entornos profesionales. Además, se ha añadido la posibilidad de arrastrar y soltar adjuntos de tipo MIME (RFC822) directamente al árbol de carpetas, lo que agiliza la organización de mensajes y archivos.

Otra mejora significativa es la previsualización de adjuntos en macOS, que ahora funciona de forma nativa, permitiendo ver el contenido de archivos adjuntos sin tener que abrirlos en aplicaciones externas. Esta función se suma a la ya existente en otros sistemas operativos, pero ahora con una integración más profunda en el ecosistema de Apple.

Correcciones de seguridad y estabilidad

La versión 154.0 también incluye varias correcciones de seguridad que solucionan vulnerabilidades que podrían permitir la ejecución de código remoto, la elevación de privilegios o la denegación de servicio. Estas actualizaciones son fundamentales para mantener la seguridad de los datos de los usuarios. Además, se han realizado ajustes de estabilidad y rendimiento que mejoran el comportamiento general de la aplicación, especialmente en la gestión de cuentas IMAP y en la sincronización de calendarios.

Es importante destacar que estas correcciones son independientes de las que afectan a Firefox, ya que Thunderbird no se ve afectado por las vulnerabilidades específicas del navegador. Los usuarios pueden actualizar directamente desde la opción de actualización integrada o descargando la versión desde el sitio oficial de Mozilla.

En definitiva, Thunderbird 154 se presenta como una actualización sólida que combina nuevas funcionalidades con un refuerzo de la seguridad. La integración con Microsoft 365 y las mejoras en la gestión de adjuntos son los puntos más llamativos, mientras que las correcciones de vulnerabilidades garantizan una experiencia más segura. Los usuarios de todas las plataformas pueden beneficiarse de estas mejoras, que ya están disponibles para su descarga.