Thunderbird 153 ya está disponible como nueva versión estable del cliente de correo electrónico de Mozilla. Aunque se trata de una actualización relativamente discreta en cuanto a novedades visibles, incorpora varias mejoras centradas en la autenticación de cuentas, la integración con Thundermail y la experiencia de uso, además de corregir un amplio número de errores y vulnerabilidades.

El lanzamiento también continúa reforzando la seguridad de la aplicación con mejoras en el sistema OAuth y numerosas correcciones que afectan al correo electrónico, los calendarios, OpenPGP, IMAP y otros componentes internos.

Thunderbird 153 mejora la autenticación y corrige numerosos errores

Una de las principales novedades de Thunderbird 153 es que el proceso de autenticación OAuth para las cuentas de correo ahora se realiza mediante el navegador web predeterminado del sistema. Este cambio mejora la compatibilidad con los proveedores de correo y permite aprovechar las medidas de seguridad implementadas por cada navegador.

La actualización también integra de forma nativa los servicios de Thundermail, permitiendo utilizarlos sin necesidad de instalar complementos adicionales. Asimismo, las respuestas OAuth verifican ahora el campo issuer, rechazando aquellas que no incluyan esta información para reforzar la protección durante el proceso de autenticación.

En el apartado visual, Thunderbird 153 añade indicadores de color para las cuentas dentro de las carpetas unificadas, facilitando identificar rápidamente el origen de los mensajes cuando se gestionan varias cuentas de correo desde una única vista.

Junto a estas novedades, Mozilla ha solucionado un importante número de errores. Entre ellos se encuentran fallos relacionados con el guardado de archivos PDF adjuntos, cierres inesperados durante el apagado de la aplicación, problemas en OpenPGP, incidencias con IMAP, calendarios, Microsoft Exchange, búsquedas, carpetas virtuales y otros componentes del cliente de correo. Además, se han corregido varias vulnerabilidades de seguridad.

Aunque Thunderbird 153 no introduce cambios tan profundos como la nueva rama Thunderbird 153 ESR, sí mejora distintos aspectos del funcionamiento diario del cliente de correo y refuerza su seguridad. Como es habitual, Mozilla recomienda instalar la actualización lo antes posible para beneficiarse de todas las correcciones y mejoras incluidas.