Thunderbird 151 llega, cuatro semanas después de la versión anterior, con una de las actualizaciones más importantes del cliente de correo de Mozilla en los últimos meses, centrada especialmente en la autenticación moderna y en mejorar la experiencia de configuración automática de cuentas. Esta versión introduce mejoras clave en seguridad, compatibilidad con servicios empresariales y una gestión más fluida del inicio de sesión mediante OAuth.

La nueva versión del cliente de correo apuesta claramente por simplificar la vida del usuario. Con Thunderbird 151, Mozilla da un paso más hacia la automatización total del proceso de configuración de cuentas de correo, reduciendo errores en la conexión inicial y mejorando la compatibilidad con servicios como Microsoft Exchange y otros proveedores que dependen de autenticación moderna. Además, se corrigen múltiples fallos relacionados con la estabilidad, la búsqueda de mensajes y la gestión de adjuntos, lo que convierte a esta actualización en una de las más completas hasta la fecha.

Thunderbird 151 y la nueva autenticación OAuth con configuración automática de cuentas

Uno de los cambios más relevantes de Thunderbird 151 es la incorporación del inicio de sesión OAuth para Thundermail junto con la configuración automática de cuentas. Esto permite que los usuarios introduzcan sus credenciales sin necesidad de configurar manualmente servidores IMAP, SMTP o Exchange en muchos casos.

Además, se añade la posibilidad de modificar los parámetros del proveedor OAuth en cuentas EWS, algo especialmente útil en entornos corporativos donde las políticas de autenticación pueden variar. Esta mejora responde directamente a la evolución de los servicios de correo modernos, donde el uso de contraseñas tradicionales está siendo sustituido por sistemas de autenticación más seguros basados en tokens.

Otra mejora importante es la corrección de problemas en el asistente de configuración de cuentas, que anteriormente podía provocar fallos al detectar automáticamente ciertos parámetros del servidor. Con esta versión, el proceso es más estable y reduce significativamente los errores iniciales de conexión.

En el apartado de estabilidad, Thunderbird 151 también soluciona bloqueos aleatorios al procesar mensajes, errores en el arranque y problemas con el filtrado de spam y la sincronización de carpetas IMAP. A esto se suman mejoras en la interfaz de tareas, búsqueda dentro de mensajes y gestión de adjuntos, haciendo del cliente una herramienta más sólida tanto para usuarios domésticos como profesionales.

En conjunto, esta actualización refuerza la estrategia de Mozilla de modernizar Thunderbird sin perder su esencia de cliente de correo abierto, potente y multiplataforma, adaptándolo a los estándares actuales de seguridad y autenticación en la nube.