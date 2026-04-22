Thunderbird 150.0 ya está disponible como nueva edición estable del conocido cliente de correo y calendario de Mozilla para Windows, macOS y Linux. Tras el lanzamiento del Thunderbird 149, se trata de una actualización importante que combina novedades prácticas en el día a día con un buen número de correcciones de errores y parches de seguridad sobre el motor web en el que se apoya la aplicación.

Además de reforzar la seguridad, esta entrega se centra en mejorar el trabajo con mensajes cifrados y adjuntos PDF, pulir la experiencia de configuración inicial y afinar varios apartados de la interfaz. Para usuarios particulares y organizaciones que dependen de Thunderbird a diario, la actualización supone un paso adelante en estabilidad, privacidad y comodidad de uso.

Novedades clave en el manejo de correo cifrado

Uno de los cambios más relevantes de Thunderbird 150 es la posibilidad de buscar en el cuerpo de mensajes cifrados tanto con OpenPGP como con S/MIME. Hasta ahora, localizar información en correos protegidos podía ser tedioso; con esta versión, el cliente permite rastrear directamente el contenido de esos mensajes desde el buscador integrado, sin pasos adicionales para el usuario.

La actualización también incorpora soporte para generar Unobtrusive Signatures en OpenPGP, un formato de firma digital pensado para que los mensajes firmados resulten menos invasivos a la vista, especialmente para quienes no utilizan OpenPGP. De este modo, las firmas siguen aportando garantías de autenticidad, pero sin recargar innecesariamente la presentación del correo en el buzón del destinatario.

Visor de PDF más versátil y con fallos corregidos

El visor de documentos incorporado gana protagonismo con la opción de reordenar las páginas de un PDF directamente desde Thunderbird. Para usuarios que reciben contratos, informes o documentos extensos, poder recolocar páginas sin salir del cliente de correo agiliza bastante el flujo de trabajo con adjuntos.

Junto a esta mejora funcional, se han aplicado soluciones a vulnerabilidades detectadas en el visor PDF, relacionadas con riesgos de clickjacking y posibles filtraciones de información, alineadas con las advertencias de seguridad publicadas también para Firefox. Así, el componente no solo es más útil, sino también más robusto frente a ataques remotos que intenten explotar fallos al abrir documentos adjuntos.

Mejoras de interfaz, personalización y contactos

En el apartado de configuración general, Thunderbird 150 introduce ajustes que, sin ser espectaculares, pulen el uso cotidiano. El listado de “Destinos recientes” ahora admite orden alfabético, algo que facilita encontrar carpetas o ubicaciones empleadas con frecuencia cuando se archivan mensajes.

La libreta de direcciones se hace más práctica gracias a la opción de copiar contactos al portapapeles en formato vCard. Este estándar es habitual en muchas aplicaciones de correo y gestión de contactos, por lo que resulta más sencillo intercambiar fichas de contacto entre diferentes programas y servicios sin tener que exportar e importar manualmente.

En cuanto al aspecto visual, la nueva versión permite elegir un color de acento personalizado en el apartado de apariencia. Esta función da un margen extra de personalización que puede ser útil tanto para adaptar la interfaz a la estética del sistema operativo como para distinguir mejor perfiles de uso, sin cambiar el diseño general del programa.

Calendario más cómodo, especialmente en pantallas táctiles

El módulo de calendario, integrado de serie en Thunderbird, también recibe atención. En concreto, las vistas de mes y multisemana ahora se pueden desplazar mediante pantallas táctiles. Esta mejora es especialmente relevante en portátiles convertibles, tabletas con teclado o dispositivos con pantalla táctil, cada vez más frecuentes en entornos de trabajo y educativos.

Además, se ha restaurado la opción de “Mover a nueva ventana” para el calendario, lo que permite separar la agenda del resto de paneles del cliente y trabajar con ella de forma independiente, por ejemplo, en un segundo monitor.

Cuenta nueva, arranque más guiado

Para quienes instalan Thunderbird por primera vez, la versión 150 abre de inicio un centro de cuentas (Account Hub). Este apartado guía al usuario durante la configuración de buzones de correo, calendarios y otros servicios compatibles. El objetivo es que el primer arranque sea menos confuso y que el alta de cuentas IMAP, POP3 o Exchange se realice con menos pasos y menos margen de error.

Amplia ronda de correcciones de errores

Más allá de las funciones visibles, el equipo de desarrollo ha corregido alrededor de una docena de problemas reportados en versiones anteriores, con impacto en estabilidad y funcionamiento general. Entre los fallos resueltos se incluye un error que podía provocar el cierre inesperado del programa al crear carpetas nuevas en determinadas condiciones.

También se han abordado incidencias con descargas de correo POP3 que podían quedarse bloqueadas hasta reiniciar la aplicación, así como fugas de memoria relacionadas con servidores Exchange que mantenían referencias mutuas de objetos.

Se han solucionado igualmente algunos problemas de autenticación en cuentas Exchange, que en ciertos casos impedían la conexión correcta, y se han corregido incoherencias en el calendario donde los ejes de fecha y hora aparecían intercambiados. Junto a ello, la opción de abrir el calendario en una nueva ventana vuelve a estar disponible tras haber desaparecido en una versión previa.

Accesibilidad y comportamiento en la versión de Microsoft Store

En el terreno de la accesibilidad, Thunderbird 150 corrige varias incidencias que afectaban a usuarios de lectores de pantalla. Entre ellas, se encontraba el nombre de determinados buzones que no se anunciaban correctamente y un recuento de mensajes erróneo en el panel de carpetas, lo que complicaba seguir la bandeja de entrada y otras ubicaciones mediante tecnologías de apoyo.

Por otro lado, la edición distribuida a través de la Microsoft Store solventa un fallo por el cual la aplicación no se abría al hacer clic en enlaces de tipo news:// o al intentar abrir archivos .eml desde el sistema. Con la nueva versión, esos elementos vuelven a lanzarse con Thunderbird como cabría esperar, evitando tener que recurrir a atajos manuales.

Seguridad reforzada en el cliente de escritorio

Junto a las mejoras funcionales, la actualización viene acompañada de múltiples parches de seguridad que afectan tanto al propio Thunderbird como al motor web subyacente. Se han cerrado decenas de vulnerabilidades, entre ellas algunas clasificadas con nivel de gravedad alto, relacionadas con ejecución de código, omisión de restricciones de seguridad, fuga de información y otros vectores habituales en ataques remotos.

En la práctica, estas correcciones reducen la superficie de ataque cuando se abren mensajes en HTML, contenidos remotos o adjuntos potencialmente maliciosos. Dado que el cliente se apoya en la misma tecnología de renderizado que el navegador Firefox, los parches aplicados en este ámbito benefician directamente a los usuarios de correo, algo especialmente relevante en entornos corporativos donde el correo electrónico sigue siendo una vía frecuente de ataque.

Compatibilidad y disponibilidad

Thunderbird 150.0 está disponible para Windows 10 o versiones posteriores, macOS a partir de 10.15 (Catalina) y distribuciones GNU/Linux que cuenten con GTK+ 3.14 o superior. En el ecosistema Linux, el paquete se ofrece también en formato Flatpak, donde se ha actualizado el identificador de la beta a org.mozilla.thunderbird para homogeneizarlo con el nombre utilizado de forma oficial.

Los usuarios existentes pueden obtener la nueva versión a través del sistema de actualización integrado en Thunderbird o descargando el instalador desde la web oficial del proyecto. En la mayoría de los casos, la actualización se distribuye de manera automática, de modo que basta con reiniciar la aplicación cuando esta lo solicite para completar el proceso.

Para quienes necesiten ciclos de soporte prolongados, Mozilla mantiene en paralelo una rama ESR (Extended Support Release) con cadencias de actualización más conservadoras. No obstante, Thunderbird 150 no pertenece a esa línea de soporte extendido, por lo que está pensado sobre todo para usuarios que desean incorporar las últimas novedades y correcciones tan pronto como se publican.

Con todo este conjunto de cambios, Thunderbird 150 se consolida como una versión que prioriza la seguridad y refuerza la gestión de correo cifrado, al tiempo que introduce mejoras prácticas en el visor de PDF, el calendario, los contactos y la personalización de la interfaz, un equilibrio que puede resultar especialmente interesante para quienes utilizan el cliente de Mozilla a diario en entornos personales y profesionales.