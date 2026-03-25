Thunderbird 149 ya está disponible y supone un paso más en la evolución del conocido cliente de correo de Mozilla, como en Thunderbird 148, con un enfoque claro en mejorar la seguridad, la estabilidad y algunos aspectos clave de la experiencia de uso diaria. Aunque no introduce una avalancha de funciones revolucionarias, sí incorpora cambios concretos que pueden marcar la diferencia en entornos donde se gestionan muchas cuentas y datos sensibles.

En esta iteración, la prioridad ha sido corregir fallos, cerrar brechas de seguridad y pulir la interfaz antes que añadir grandes novedades, algo que suele agradecerse en oficinas, administraciones públicas y empresas que dependen de un comportamiento predecible y fiable. Aun así, se han incorporado pequeñas funciones nuevas en el área del libro de direcciones y de la integración con Exchange Web Services (EWS) que resultan bastante prácticas.

Novedades destacadas de Thunderbird 149

Uno de los cambios más visibles es la posibilidad de exportar contactos individuales desde el libro de direcciones. Hasta ahora, las tareas de copia de seguridad y migración de contactos podían ser más engorrosas si solo se quería mover una parte de la agenda. Con Thunderbird 149, los usuarios pueden seleccionar tarjetas concretas y guardarlas de forma independiente, lo que facilita desde el traslado de datos entre cuentas profesionales y personales hasta el intercambio puntual de contactos con otros compañeros.

El manejo de las agendas también se reorganiza, ya que la creación de nuevos libros de direcciones pasa a hacerse directamente desde el Account Hub. Este cambio centraliza la configuración de cuentas y contactos en un único punto, lo que simplifica la puesta en marcha de nuevos perfiles, especialmente en entornos donde se gestionan múltiples buzones IMAP, POP3 o servicios empresariales. La idea es que el usuario no tenga que ir saltando por distintos menús para completar la configuración básica.

Para quienes usan Thunderbird en combinación con Exchange Web Services (EWS), la actualización trae otra mejora práctica: los mensajes marcados con estrella se mantienen ahora sincronizados entre dispositivos. Eso significa que, si se destaca un correo importante en el ordenador del trabajo, la misma marca aparecerá en el portátil o en el equipo de casa, una mejora que ayuda a no perder de vista aquellos mensajes que requieren seguimiento.

Seguridad: más de 40 vulnerabilidades solucionadas

El gran bloque de cambios de Thunderbird 149 se centra en la seguridad del cliente y la protección de los datos. Las notas oficiales de seguridad recogen la corrección de alrededor de 40 vulnerabilidades, de las cuales más de una veintena están catalogadas con un nivel de riesgo elevado por el propio equipo de Mozilla y MZLA Technologies, la filial responsable del desarrollo del proyecto.

Entre las fallas resueltas se incluyen problemas en el análisis de IMAP, la capa de renderizado WebRender y el manejo de Canvas2D. Algunas de estas debilidades podían, en escenarios extremos, facilitar que un atacante accediera a información sensible o incluso lograse, bajo determinadas condiciones, ejecutar código y comprometer el sistema del usuario. También se han abordado huecos que podían permitir la evasión de ciertas restricciones de sandboxing, reduciendo el margen de maniobra para ataques más sofisticados.

Los responsables de Thunderbird recomiendan aplicar la actualización cuanto antes, especialmente en máquinas que gestionan cuentas de trabajo, buzones compartidos o datos personales de clientes. Este consejo cobra relevancia en Europa, donde el cumplimiento de normativas de protección de datos, como el RGPD, obliga a tomar medidas razonables para minimizar el riesgo de brechas relacionadas con el correo electrónico y la mensajería.

Mejoras en cifrado, certificados y correo seguro

Además de las vulnerabilidades genéricas, Thunderbird 149 incorpora correcciones específicas en el manejo de mensajes cifrados y certificados. Tanto el módulo de OpenPGP como la implementación de S/MIME reciben ajustes dirigidos a mejorar la robustez y la compatibilidad a la hora de firmar y cifrar comunicaciones.

Estas mejoras se traducen en un comportamiento más fiable al enviar y recibir correos protegidos, reduciendo la aparición de errores al validar firmas digitales o al tratar con claves y certificados importados. Para organizaciones que requieren intercambio de información cifrada (administraciones públicas, despachos profesionales, centros educativos o sanitarios), estos refinamientos ayudan a que el uso cotidiano del cifrado resulte menos propenso a fallos y más predecible.

Correcciones en la interfaz, la redacción y la accesibilidad

En el apartado de uso diário, la actualización pule varios detalles de la interfaz y la redacción de mensajes. Se han solucionado problemas en la ventana de composición que podían provocar comportamientos extraños al escribir o adjuntar ficheros, lo que contribuye a una experiencia de redacción más fluida, especialmente para quienes envían un gran volumen de correos a lo largo del día.

También se han realizado ajustes visuales, como la mejora de la legibilidad de enlaces y textos en temas oscuros, algo que cada vez cobra más importancia entre quienes prefieren interfaces menos luminosas para reducir el cansancio visual. Otro detalle que se ha corregido es un bug que permitía vaciar la papelera sin confirmación en determinadas circunstancias, además de errores al renombrar carpetas agrupadas que podían generar duplicados inesperados en la estructura de buzones.

En cuanto a accesibilidad, se han añadido o corregido elementos que los lectores de pantalla no detectaban adecuadamente, de modo que las personas con discapacidad visual disponen ahora de una interacción algo más coherente con ciertos componentes de la interfaz. Aunque se trata de ajustes discretos, se enmarcan en un esfuerzo más amplio por hacer que el cliente de correo resulte utilizable para el mayor número posible de perfiles de usuario.

Estabilidad del calendario, tareas y gestión de adjuntos en Thunderbird 149

El módulo de calendario también se beneficia de varios arreglos orientados a la fiabilidad. Se han resuelto problemas que afectaban al funcionamiento de recordatorios y a la exportación de eventos en formato HTML, de forma que las notificaciones de citas y reuniones vuelven a comportarse de manera más consistente. El envío y publicación de calendarios debería resultar ahora más estable, algo relevante para quienes integran Thunderbird en flujos de trabajo colaborativos.

En paralelo, la gestión de adjuntos y la importación de hilos de mensajes se vuelve más sólida. Se han corregido fallos que en casos concretos podían desembocar en cierres inesperados de la aplicación durante el tratamiento de determinados archivos o al procesar mensajes importados. Estos cambios buscan reducir los cuelgues esporádicos y mejorar la sensación general de estabilidad, algo especialmente útil en equipos de trabajo donde se manejan adjuntos voluminosos y largos historiales de conversación.

Compatibilidad, requisitos y disponibilidad de Thunderbird 149

Thunderbird 149 se distribuye para Linux, macOS y Windows y puede obtenerse directamente desde la página oficial del proyecto o a través de la función de actualización integrada en el propio cliente. En la mayoría de equipos, la nueva versión se descarga y aplica de forma automática, aunque siempre es posible forzar la comprobación de actualizaciones desde el menú de ayuda o configuración.

La aplicación requiere al menos Windows 10 en el caso del sistema de Microsoft, mientras que en macOS la compatibilidad se sitúa a partir de macOS 10.15 Catalina. En Linux, la llegada de la versión 149 depende en parte de cada distribución: muchas la distribuirán por los repositorios oficiales, mientras que quienes utilizan formatos como Flatpak o Snap recibirán el nuevo paquete cuando se actualicen los contenedores desde Flathub o Snapcraft. Este modelo facilita el despliegue homogéneo en estaciones de trabajo de empresas y administraciones públicas.

Conviene recordar que, además de la línea estándar, existe una versión ESR (Extended Support Release) de Thunderbird dirigida a entornos que priorizan la estabilidad a largo plazo. La rama 140 ESR también ha recibido un mantenimiento reciente que corrige más de 40 problemas de seguridad, muchos de ellos catalogados con riesgo alto. En esta línea de soporte extendido se insiste igualmente en aplicar las actualizaciones con rapidez, dado que el correo electrónico suele ser una puerta de entrada habitual para ataques dirigidos.

Thunderbird como suite de comunicación y productividad

Aunque se perciba principalmente como un cliente de correo electrónico de escritorio, Thunderbird funciona hoy como una pequeña suite de información personal. Además de gestionar cuentas POP3 e IMAP de múltiples proveedores, integra calendario con soporte CalDAV, lector de fuentes RSS, cliente de grupos de noticias y opciones de mensajería y chat con diversos servicios. Todo ello se apoya en la tecnología Gecko, la misma base de renderizado que emplea Firefox para mostrar contenido web.

El programa destaca por ofrecer un alto grado de personalización gracias a los complementos, que permiten desde cambiar el aspecto visual hasta añadir funciones específicas de filtrado, automatización o integración con herramientas de terceros. Incluye de serie módulos como la gestión de tareas, un visor de archivos PDF y la posibilidad de centralizar varios buzones en una bandeja de entrada global, algo útil para quienes tienen que manejar al mismo tiempo cuentas personales, corporativas y de proyectos.

En conjunto, Thunderbird 149 representa un avance centrado en reforzar la seguridad, corregir errores molestos y afinar la experiencia de uso más que en estrenar grandes funcionalidades. La exportación selectiva de contactos, la mejora en la sincronización de mensajes EWS marcados, las correcciones en cifrado y calendario y los ajustes de interfaz para temas oscuros y accesibilidad apuntan a un cliente que sigue evolucionando de forma constante, con un equilibrio entre nuevas opciones y un mantenimiento cuidadoso que resulta especialmente relevante para usuarios y organizaciones que dependen del correo y la mensajería a diario.