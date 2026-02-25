La versión Thunderbird 148 ya está disponible como actualización gratuita del conocido cliente de correo y calendario de código abierto. El lanzamiento mantiene la estrategia del proyecto de sacar una rama principal con novedades y parches frecuentes, complementada con una edición ESR de soporte extendido para quienes prefieren cambios más espaciados.

Mozilla distribuye esta actualización a través de la función de actualización integrada del programa y del paquete completo descargable desde la web oficial. La edición 148 no es un lanzamiento ESR, de modo que los usuarios que necesiten una versión más conservadora y estable a largo plazo pueden seguir en la rama 140.x ESR, mientras que quienes quieran mejoras más rápidas ya tienen disponible esta revisión.

Enfoque del lanzamiento 148: más pulido que grandes cambios

El desarrollo de Thunderbird 148 se centra sobre todo en correcciones internas, estabilidad y seguridad, más que en funciones espectaculares de cara al usuario. Aunque hay algunas novedades visibles, buena parte del trabajo ha consistido en arreglar errores que afectaban al día a día, especialmente en la recepción periódica de correos, el uso del calendario y la integración con servicios Exchange.

Los responsables del proyecto destacan que en esta versión se han cerrado múltiples vulnerabilidades, algunas calificadas con un nivel de gravedad alto. Estos fallos se han mitigado mediante parches incluidos directamente en la actualización 148, de forma que basta con aplicar el update para beneficiarse de las correcciones de seguridad más recientes.

Mejoras de accesibilidad y manejo de carpetas

Uno de los apartados reforzados en Thunderbird 148 es la accesibilidad en diferentes vistas de tipo árbol, presentes en la lista de cuentas, carpetas y otros elementos de la interfaz. Los cambios están orientados a que la navegación con teclado, lectores de pantalla y tecnologías de apoyo resulte más clara y coherente.

También se ha afinado la forma en que el programa muestra las carpetas no leídas: ahora las carpetas marcadas como leídas dejan de aparecer correctamente en la vista de “Carpetas no leídas”, algo que evita confusiones cuando se gestionan muchas bandejas. Era una queja habitual de usuarios con gran volumen de correo repartido por distintas cuentas.

Otra novedad práctica es que la opción “Favoritos” se puede usar como destino en los botones “Mover a” y “Archivar” (o “File”). Esta pequeña mejora reduce clics a la hora de organizar el correo, ya que permite enviar mensajes rápidamente a esas carpetas marcadas como favoritas sin tener que navegar manualmente por toda la estructura.

Refuerzo de seguridad: PKCE y NTLM para EWS

En el terreno de la seguridad, uno de los cambios más relevantes es la migración de las cuentas de Yahoo, AT&T y AOL al protocolo PKCE (Proof Key for Code Exchange). PKCE es una extensión de OAuth 2.0 pensada para hacer más resistente el proceso de autenticación frente a ataques que intentan interceptar el intercambio de credenciales.

Gracias a esta transición, Thunderbird 148 refuerza la protección de sesiones para millones de cuentas vinculadas a estos proveedores, algo especialmente importante en un contexto donde muchos usuarios acceden a su correo desde diferentes redes y dispositivos. La medida se alinea con una tendencia generalizada en la industria hacia métodos de autenticación más robustos.

Por otra parte, para las cuentas basadas en Exchange Web Services (EWS), la versión 148 expone NTLM como método de autenticación disponible. Esto amplía las posibilidades de integración con servidores Exchange, incluidos despliegues empresariales en Europa donde NTLM sigue siendo una pieza habitual en determinadas configuraciones.

Correo electrónico: solución de fallos persistentes

En la parte más visible del uso diario, la actualización corrige un problema que muchos usuarios encontraban especialmente molesto: el sondeo periódico de nuevos correos podía detenerse silenciosamente después de que el equipo entrase en suspensión o hubiese cortes de red. Con Thunderbird 148, el comportamiento del cliente tras estos eventos se ha ajustado para que la comprobación de mensajes continúe funcionando con normalidad.

Se han resuelto además errores visuales y de interfaz, como la escasa diferenciación de mensajes nuevos o no leídos en hilos colapsados, lo que dificultaba detectar correos pendientes dentro de conversaciones largas. También se corrigen situaciones en las que el diálogo de creación de un nuevo directorio permitía generar carpetas inválidas o sin carpeta padre seleccionada.

Otra mejora afecta a la gestión de etiquetas y filtros: las mensajes sin etiquetas ya interactúan correctamente con el filtro rápido, evitando resultados inconsistentes. Asimismo, se ha ajustado el comportamiento de búsquedas guardadas en el “carpeta unificada”, que en algunos casos provocaban errores en el servidor al combinar distintos buzones bajo una sola vista.

Integración con Exchange y gestión de contraseñas

Un bloque importante de cambios se centra en el soporte de cuentas Exchange y su configuración dentro del llamado Account Hub. Thunderbird 148 corrige diversos problemas en el asistente de configuración manual de cuentas Exchange, que en versiones previas podía dejar al usuario en un flujo de alta poco claro o directamente erróneo.

Se han abordado situaciones en las que la petición de contraseña EWS entraba en un bucle sin fin cuando el campo quedaba vacío, así como fallos que impedían guardar credenciales de nuevas cuentas Exchange basadas en password en el gestor de contraseñas interno. Estas correcciones ayudan a una integración más estable en entornos mixtos donde se combina Thunderbird con servicios corporativos.

La versión también ajusta la gestión de proveedores OAuth desconocidos durante la configuración manual de EWS, que antes podían ser rechazados sin motivo claro, complicando la conexión con determinados servidores de la organización. Además, se ha corregido un comportamiento molesto relacionado con la aparición de solicitudes OAuth al añadir cuentas de Gmail durante la configuración automática.

Calendario, CalDAV y Google Calendar

El componente de calendario es otro de los grandes beneficiados por esta actualización. En primer lugar, se ha revisado la lógica de respuesta (RSVP) en Google Calendar, que podía asignar organizadores incorrectos en la creación de nuevos eventos o gestionar de forma confusa las confirmaciones de asistencia.

Dentro del soporte CalDAV, Thunderbird 148 soluciona errores que, en algunos escenarios, llevaban incluso al cierre inesperado del programa. Los calendarios con múltiples direcciones asociadas podían provocar cuelgues cuando se gestionaban invitaciones con varios participantes, y los calendarios que utilizaban “alias” no siempre ofrecían todas las opciones de respuesta disponibles a los asistentes.

Además, el equipo ha aprovechado para afinar la presencia de secciones de calendario y libreta de direcciones en el Account Hub. En ciertos casos aparecían aunque no hubiera elementos configurados, generando confusión. Con 148, la interfaz se comporta de forma más coherente en la presentación de estos bloques.

Importación de iCal y tratamiento de zonas horarias

Una de las mejoras más técnicas, pero con impacto directo para cualquiera que trabaje con agendas compartidas, es el cambio en la forma de interpretar archivos iCal. Hasta ahora, algunas zonas horarias desconocidas se interpretaban como GMT, lo que podía desplazar la hora de los eventos importados y desajustar reuniones o citas.

Con Thunderbird 148, el motor de importación se ha ajustado para evitar estas conversiones erróneas, de forma que los eventos con información de huso horario no estándar se manejen de una manera más precisa. Este ajuste es especialmente relevante en contextos internacionales dentro de Europa, donde reuniones entre distintos países y usos horarios son habituales.

OpenPGP, GPGME y funciones avanzadas

En el ámbito de la seguridad del correo cifrado, la nueva versión incorpora una preferencia avanzada llamada mail.openpgp.load_untested_gpgme_version. Esta opción permite cargar versiones de la biblioteca GPGME que todavía no han sido probadas oficialmente con Thunderbird, algo dirigido principalmente a usuarios avanzados y administradores que necesiten trabajar con ediciones más recientes de esta librería criptográfica.

Más allá de este ajuste, el programa mantiene de serie el soporte para cifrado OpenPGP, calendario, gestor de tareas y visor de PDF, elementos que forman parte del paquete estándar sin necesidad de complementos adicionales. En cualquier caso, Thunderbird sigue permitiendo ampliar su funcionalidad mediante un amplio ecosistema de extensiones, lo que facilita adaptar el cliente a entornos muy distintos, desde uso doméstico hasta despliegues profesionales.

Correcciones visuales, UX y estabilidad general

El listado de cambios de Thunderbird 148 incluye también un buen número de detalles de interfaz que, aunque pequeños por separado, mejoran la experiencia al sumar. Se ha corregido, por ejemplo, el comportamiento del banner de donaciones que podía permanecer en primer plano incluso cuando la ventana del cliente quedaba en segundo plano, así como mensajes de estado que mostraban nombres de carpetas sin localizar o identificadores IMAP poco amigables.

Se ha revisado la acción de filtro “Mover mensaje a” para que quede debidamente registrada en los registros de actividad, y se han ajustado atajos de teclado que todavía se ejecutaban en ventanas que quedaban en segundo plano dentro del Account Hub. Todo ello se complementa con mejoras de estabilidad, correcciones de funcionalidad y parches de seguridad que no se detallan uno por uno, pero que contribuyen a un funcionamiento más robusto.

En conjunto, Thunderbird 148 supone una actualización centrada en pulir la experiencia de uso, reforzar la seguridad y mejorar la integración con servicios como Exchange, CalDAV, Google Calendar y proveedores que usan OAuth. No introduce grandes cambios de diseño, pero para quienes trabajan a diario con correo y calendario, especialmente en entornos europeos donde se combinan múltiples cuentas y servicios, esta versión reduce errores arrastrados y ofrece un cliente algo más sólido y cómodo que las ediciones anteriores.