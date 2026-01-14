La llegada de Thunderbird 147 marca una nueva versión estable del conocido cliente de correo electrónico de código abierto de Mozilla, que también integra chat, libreta de direcciones, calendario y lectura de noticias. Esta actualización se centra sobre todo en pulir la experiencia de uso diaria, corrigiendo errores arrastrados de versiones anteriores y añadiendo pequeños ajustes que facilitan la gestión de grandes volúmenes de correo.

En un contexto donde muchos usuarios dependen de clientes de correo multiplataforma para su trabajo y comunicaciones personales, esta versión busca mejorar tanto la estabilidad como la usabilidad. Sin ser una revolución en cuanto a funciones, Thunderbird 147 introduce cambios prácticos en la vista de carpetas, el rendimiento general y la fiabilidad en el envío y búsqueda de mensajes.

Novedades en la visualización y organización de carpetas en Thunderbird 147

Entre las principales novedades de Thunderbird 147 destaca una opción para mostrar la “ruta completa” de las carpetas en los modos de vista compacta. Esta mejora facilita orientarse cuando se trabaja con estructuras complejas de subcarpetas o con múltiples cuentas, algo habitual en entornos profesionales o en usuarios que gestionan varios buzones.

La actualización introduce también la nueva preferencia mail.useLocalizedFolderNames , que permite activar o desactivar la localización de los nombres de las carpetas especiales (como bandeja de entrada, enviados, borradores o archivo). Gracias a esta opción, el usuario puede decidir si prefiere ver esos nombres traducidos a su idioma o mantener la denominación original del servidor, algo útil en entornos mixtos o cuando se comparte configuración entre distintos sistemas.

Además, se incorpora soporte para que las carpetas especiales se localicen únicamente en base a un conjunto restringido de nombres. Esta medida pretende evitar confusiones y comportamientos extraños en instalaciones donde los proveedores de correo utilizan denominaciones particulares para carpetas como spam, papelera o archivo, reduciendo conflictos al sincronizar con Thunderbird.

Correcciones en la gestión y compactación de carpetas

Thunderbird 147 soluciona varios problemas relacionados con la compactación simultánea de múltiples carpetas, una tarea clave para liberar espacio y mejorar el rendimiento en cuentas con mucho historial de mensajes. Con esta revisión se busca que el proceso sea más fiable y menos propenso a errores internos

También se ha ajustado el comportamiento al restablecer el orden manual de subcarpetas, algo que podía resultar confuso cuando el usuario reorganizaba su árbol de carpetas y necesitaba volver a la clasificación por defecto. La actualización mejora además la gestión de subcarpetas de archivo unificadas, de manera que las estructuras de archivado resulten más coherentes entre distintas cuentas o identidades.

Otro aspecto revisado es la visualización de carpetas con jerarquías muy profundas y nombres largos, que en algunos casos provocaban problemas de presentación o navegación. Igualmente, se han corregido fallos al mover carpetas de búsqueda guardada o carpetas virtuales dentro de cuentas IMAP, una función usada por quienes filtran y agrupan su correo mediante criterios complejos.

Thunderbird 147 introduce mejoras en búsqueda, filtros y experiencia de uso

La función “Buscar mensajes” recibe ajustes para ofrecer resultados más consistentes y una interacción más fluida, algo especialmente útil cuando se trabajan buzones con muchos años de correos acumulados. Se corrigen asimismo problemas que impedían mostrar correctamente el estado y la prioridad seleccionados en determinados widgets de búsqueda, lo que dificultaba filtrar o revisar mensajes marcados de forma específica.

En esta versión se arreglan errores que dificultaban la creación de filtros de mensajes en el entorno local japonés, una corrección que, aunque afecta directamente a ese idioma, forma parte del esfuerzo general por mantener la compatibilidad y el correcto funcionamiento de Thunderbird en diversas configuraciones regionales.

Se ha mejorado además la búsqueda del término “Adjunto” dentro del menú de Ajustes para localizar más fácilmente la sección “Archivos y adjuntos”. Este tipo de pequeños cambios de usabilidad ayudan a que tanto usuarios nuevos como avanzados encuentren las opciones clave sin necesidad de bucear por múltiples menús.

Actualizaciones en seguridad y cifrado OpenPGP

La gestión de mensajes firmados mediante OpenPGP también recibe atención en Thunderbird 147, continuando cambios iniciados en Thunderbird 146. La opción “Abrir y mostrar” para mensajes firmados almacenados como ficheros .eml se ha refinado para que el proceso sea más claro y menos propenso a errores, reforzando así la fiabilidad a la hora de trabajar con comunicaciones cifradas o verificadas.

Junto con estas mejoras específicas, Mozilla incorpora en esta versión varias correcciones de seguridad que no se detallan en profundidad en la nota resumida, pero que forman parte del mantenimiento habitual del proyecto.

Rendimiento, estabilidad y manejo de IMAP y EWS

Thunderbird 147 incluye ajustes importantes en el manejo de carpetas virtuales en cuentas IMAP basadas en formato maildir, tanto remotas como locales. El movimiento de estas carpetas se ha vuelto más fiable, lo que repercute en una mejor organización avanzada del correo sin riesgos de pérdida de configuraciones

Se corrigen varios fallos ligados al protocolo EWS (Exchange Web Services), utilizado sobre todo en entornos corporativos; entre ellos, una mejora en la gestión de los errores HTTP 500 con retroceso (backoff), reduciendo reintentos innecesarios y evitando bloqueos, así como la corrección de un problema que provocaba cierres inesperados al vaciar la papelera de EWS.

También se resuelve un fallo que podía provocar un cierre del programa al marcar todos los mensajes como leídos, una acción habitual cuando se hace limpieza rápida de bandejas saturadas. De igual modo, se ha solucionado un crash que aparecía durante la configuración de cuentas de direcciones de Exchange, lo que afecta directamente a quienes integran Thunderbird en infraestructuras empresariales.

Envío de correo y comportamiento de SMTP

Uno de los puntos prácticos más relevantes es la corrección de un problema que hacía que el envío de correo mediante SMTP se quedara bloqueado cuando había múltiples mensajes en cola. Esta situación podía ser especialmente molesta para usuarios profesionales que envían varios correos seguidos y veían cómo el proceso se detenía sin motivo aparente.

La actualización corrige asimismo un fallo que provocaba un arranque muy lento cuando existía un gran número de carpetas que no utilizaban suscripciones. Para usuarios con estructuras complejas o cuentas IMAP de gran tamaño, esta mejora puede notarse en la puesta en marcha diaria del cliente, reduciendo el tiempo de espera al abrir Thunderbird.

Dentro de la gestión de tareas, se ha arreglado un error que afectaba a la creación de tareas con fecha de inicio o de vencimiento, restaurando un comportamiento coherente con lo que el usuario espera de la parte de calendario y organización personal integrada en la aplicación.

Account Hub, interfaz y otros ajustes de usabilidad en Thunderbird 147

El Account Hub, asistente encargado de facilitar la creación de cuentas, recibe mejoras específicas al configurar cuentas EWS con autenticación OAuth2. Estos ajustes contribuyen a simplificar la puesta en marcha de nuevas cuentas corporativas, un escenario cada vez más habitual en empresas que combinan servicios de Microsoft con herramientas de código abierto.

Por otra parte, se ha corregido un fallo en el icono de fuentes (feeds) que podía impedir la actualización de contenidos RSS, una función que algunos usuarios emplean para seguir noticias o blogs desde el propio cliente de correo. Con esta corrección, la parte de noticias vuelve a comportarse de forma más predecible.

La versión incorpora además diversas mejoras visuales y de experiencia de usuario, no siempre espectaculares pero orientadas a pulir detalles de interfaz y navegación. Estos cambios suelen incluir pequeños ajustes en menús, iconos o mensajes de estado, que en conjunto hacen que el programa resulte más cómodo y claro en el día a día.

Finalmente, se ajusta el comportamiento de la opción de línea de comandos “compose”, utilizada para abrir ventanas de redacción de mensajes desde scripts o aplicaciones externas. Esto resulta relevante para usuarios avanzados y administradores que integran Thunderbird en flujos de trabajo automatizados.

Con todo este conjunto de cambios, Thunderbird 147 se presenta como una actualización centrada en la estabilidad, el rendimiento y el refinamiento de funciones existentes, más que en grandes novedades visibles. Instalar esta versión supone beneficiarse de una experiencia más sólida, una gestión de carpetas más clara y una reducción de errores que, a la larga, se traduce en menos interrupciones y un trabajo más fluido.