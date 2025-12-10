La nueva versión Thunderbird 146 ya está disponible para descarga, y llega como una actualización orientada sobre todo a reforzar la seguridad, mejorar la estabilidad y pulir pequeños detalles de uso diario. No es una revolución en cuanto a funciones, pero sí un paso importante para quienes utilizan el cliente de correo como herramienta principal en el trabajo o en casa, como ya ocurrió en Thunderbird 145.

El programa, desarrollado por MZLA Technologies (filial de Mozilla), mantiene su enfoque como solución gratuita y de código abierto para correo, calendario, RSS, Usenet y chat, con versiones para Windows, macOS y Linux. Con Thunderbird 146, el equipo sigue afinando la experiencia tras la incorporación reciente de Exchange en versiones anteriores como Thunderbird 144 y mientras prepara servicios de pago como Thunderbird Pro.

Thunderbird 146 introduce nueva gestión de OpenPGP y cifrado de contraseñas más robusto

El cambio más visible de Thunderbird 146 está en la privacidad: ahora es posible configurar el servidor OpenPGP de confianza directamente desde la interfaz, sin tener que tocar opciones avanzadas ni editar archivos de configuración. En el panel de Privacidad y seguridad aparece una nueva sección de «Servidores de claves OpenPGP» donde se pueden elegir servidores predefinidos o añadir otros de forma manual.

Esta mejora facilita mucho la vida a quienes dependen de la cifra­do de extremo a extremo para proteger el correo, ya que centraliza en un mismo lugar la importación y gestión de claves públicas. Además, se ha corregido un fallo que podía establecer una fecha de caducidad incorrecta al ampliar la validez de una clave OpenPGP, y se soluciona un problema que impedía firmar y cifrar mensajes mediante la opción -compose cuando Thunderbird no estaba en ejecución.

En paralelo, el programa migra automáticamente los inicios de sesión guardados a cifrado AES más moderno durante la actualización. Las contraseñas dejan atrás esquemas antiguos como 3DES-CBC con claves de 112 bits para pasar a AES-256-CBC con claves de 256 bits, reforzando la protección de credenciales de IMAP, POP3 y otros servicios configurados en el cliente de correo.

Actualización enfocada en estabilidad y seguridad

Aunque la lista de funciones nuevas es corta, Thunderbird 146 incluye una larga serie de correcciones de fallos que afectan tanto al funcionamiento interno como a la interfaz. Se han solucionado causas de cierres inesperados al renombrar o mover carpetas de correo, así como errores en la lógica de suscripción a servidores que podían provocar bloqueos del programa.

También se ha abordado una fuga de memoria al abrir nuevas ventanas desde el menú contextual del panel de carpetas. El cliente ahora libera correctamente los recursos tras crear esas ventanas, algo especialmente relevante en equipos que permanecen encendidos durante muchas horas con Thunderbird abierto.

En el apartado de seguridad, la versión 146 corrige varias vulnerabilidades, incluyendo algunas catalogadas con severidad alta. Los detalles técnicos completos se recogen en las notas de la versión y en la página de seguridad de Mozilla, y en gran medida se comparten con el canal de soporte extendido (ESR), que ha sido actualizado paralelamente a la versión 140.6.

Mejoras en Exchange Web Services y en el Account Hub

Tras la llegada del soporte nativo para Microsoft Exchange mediante EWS en versiones anteriores, Thunderbird 146 refina esta integración. Los indicadores de uso sin conexión de las carpetas EWS se guardan ahora correctamente y se mantienen tras reiniciar la aplicación, evitando tener que reconfigurar qué carpetas se sincronizan cuando el usuario está offline.

La opción «Seleccionar esta carpeta para uso sin conexión» en las propiedades de las carpetas EWS vuelve a funcionar como debería, y se han eliminado errores que podían provocar cierres inesperados durante la creación manual de cuentas Exchange desde el Account Hub. Además, se arregla un caso en el que la marca «carpeta sin conexión» de EWS se perdía al volver a abrir el programa.

El Account Hub en general también recibe ajustes: ahora incluye una configuración de salida por defecto durante la configuración avanzada, deja de fallar al crear manualmente cuentas EWS, permite generar una libreta de direcciones local sin tener que asignarle un nombre en blanco y muestra mensajes de éxito más precisos sobre de dónde proceden los datos de configuración de la cuenta.

Ajustes en la interfaz, carpetas y gestión de mensajes en Thunderbird 146

En el día a día, muchos cambios pequeños suman; por eso, Thunderbird 146 introduce diversas mejoras en la interfaz y en el manejo de carpetas. Ahora es posible redactar un mensaje nuevo incluso cuando el panel de carpetas está vacío, evitando situaciones algo confusas para usuarios con configuraciones mínimas o recién creadas.

Las carpetas con nombres idénticos se distinguen mejor en los menús de «Destinos recientes» y «Favoritos» al mover mensajes, lo que reduce errores al archivar correos en buzones de estructura compleja. Además, el menú contextual del correo muestra correctamente el submenú de «Etiquetas», que en versiones anteriores podía no rellenarse como es debido.

Otra novedad práctica es que el botón «Eliminar» de la barra de herramientas unificada se comporta ahora de forma más coherente: elimina los mensajes y no solo los adjuntos. De forma complementaria, cuando se seleccionan varias carpetas IMAP, el elemento «Eliminar» aparece en el menú contextual como se espera, permitiendo gestionar esos buzones de forma más directa.

vCards, destinatarios recientes y otros retoques

Thunderbird 146 mejora también la gestión de contactos y archivos de tarjeta. La importación de vCards (.vcf) se ha pulido para que el cuadro de selección de archivos muestre solo este tipo de documentos, y la apertura de vCards desde el gestor de archivos o desde la línea de comandos se realiza ahora con mayor fiabilidad.

En el menú de «Destinos recientes» al mover mensajes, el cliente puede ordenar la lista por tiempo de modificación, de modo que los últimos destinatarios utilizados aparecen de forma lógica y fácil de localizar. Esta pequeña modificación simplifica el archivado rápido de correos en carpetas usadas con frecuencia.

Además, se han corregido problemas con la columna de cuentas, que en algunos casos no mostraba el nombre correcto del buzón, y se ha perfeccionado el cuadro de diálogo de excepciones de seguridad, que ahora ofrece información más clara al añadir una excepción de certificado. La mejora en este diálogo contribuye a una gestión de certificados más clara y accesible.

Correcciones específicas para Windows, macOS y Linux

La actualización trae cambios concretos para cada sistema operativo. En macOS, una de las incidencias más comentadas era el fallo al arrastrar y soltar adjuntos desde Thunderbird al escritorio o a una carpeta del Finder. Con la versión 146, esta función vuelve a comportarse de forma normal, algo especialmente útil para quienes gestionan documentos directamente desde el cliente de correo.

En entornos Windows, Thunderbird marca correctamente los adjuntos de Microsoft Office con la etiqueta MOTW (Mark of the Web) al abrirlos, lo que ayuda a los mecanismos de seguridad del sistema operativo a tratar esos ficheros como procedentes de Internet y aplicar las limitaciones apropiadas.

Lo que más interesa a nuestros lectores, en Linux, la nueva versión continúa distribuyéndose a través de los repositorios de las principales distribuciones, aunque quienes no quieran esperar pueden descargar ya el paquete oficial desde la web. En todos los sistemas, el programa libera mejor la memoria tras abrir nuevas ventanas desde el panel de carpetas, reduciendo el consumo en sesiones largas.

Requisitos, canal ESR y disponibilidad de Thunderbird 146

Thunderbird 146 mantiene los requisitos mínimos de sistema de versiones anteriores: Windows 10 o posterior, macOS 10.15 (Catalina) en adelante y una distribución GNU/Linux actual con GTK+ 3.14 o superior. Esto hace que la actualización sea accesible para la gran mayoría de equipos en uso, tanto en entornos domésticos como en oficinas.

Al igual que Firefox, Thunderbird ofrece un canal de soporte extendido (ESR) para organizaciones que priorizan la estabilidad sobre las novedades. Este canal se ha actualizado de manera paralela a la versión 140.6, incorporando buena parte de las correcciones de seguridad de Thunderbird 146, pero sin adoptar todavía todas las funciones que se han ido añadiendo desde la rama 140.

Los usuarios pueden actualizar desde el propio programa, a través del sistema de actualizaciones integrado, o descargar los instaladores desde la web oficial de Thunderbird tanto en versión binaria de 64 bits como en código fuente, algo que sigue siendo relevante para administradores y responsables de TI que gestionan despliegues en organizaciones europeas.

Thunderbird hoy: cliente clásico y base para servicios futuros

Más allá de las notas técnicas, Thunderbird 146 consolida al cliente como pieza central de la estrategia de correo y productividad del proyecto. Junto al propio programa, el equipo trabaja en Thunderbird Pro, un servicio de suscripción que promete alojamiento de correo, intercambio de archivos cifrados y herramientas de calendario avanzadas, pensado sobre todo para profesionales y pequeñas empresas.

Mientras llegan esas novedades de pago, la versión 146 refuerza el valor del cliente de escritorio clásico: un software que sigue apostando por la personalización vía complementos, integra cifrado OpenPGP de serie, ofrece calendario y gestión de tareas y mantiene un desarrollo activo basado en las aportaciones de la comunidad. Para quienes necesitan un gestor de correo sólido, con soporte para Exchange y una base tecnológica abierta, esta actualización puede no ser espectacular, pero sí aporta ese punto necesario de estabilidad, seguridad y pequeños retoques que se agradecen en el uso diario.