La nueva versión Thunderbird 145 ya está disponible para Windows, macOS y Linux con un paquete de novedades centrado en compatibilidad, estabilidad y seguridad (tras Thunderbird 144). Entre lo más destacado, el cliente suma soporte integrado para Microsoft Exchange mediante EWS y activa el cifrado de consultas DNS sobre HTTPS (DoH).

Además de las funciones, el proyecto ha pulido muchos detalles y ha resuelto incidencias detectadas por la comunidad. Sobresale también un cambio de calado: se dejan de distribuir binarios para Linux x86 de 32 bits, a la vez que se aplican múltiples arreglos y mejoras de experiencia de uso.

Novedades clave de Thunderbird 145

Con este lanzamiento, Thunderbird incorpora funciones pensadas para entornos domésticos y corporativos. La más llamativa es que Exchange funciona ahora de forma nativa vía Exchange Web Services (EWS), inicialmente centrado en correo electrónico; la integración de calendario y libreta de direcciones está prevista para más adelante. También llega DoH, que cifra las consultas DNS y ayuda a blindar la resolución de nombres frente a interferencias, continuando las mejoras en seguridad del proyecto.

Soporte de Microsoft Exchange a través de EWS (correo por ahora); la implementación del protocolo está escrita en Rust y no requiere complementos de terceros.

Activación de DNS sobre HTTPS para reforzar la privacidad.

Opción de configuración manual en el Account Hub para cuentas de correo.

Posibilidad de configuración manual durante la creación de cuentas EWS.

Cambios de comportamiento y limpieza

Junto a las novedades, el equipo ha afinado terminología y eliminado elementos obsoletos. Desde esta versión, “Junk” pasa a denominarse “Spam” de forma coherente en toda la interfaz, se retira Skype de la selección de mensajería del libro de direcciones y desaparecen preferencias antiguas para simplificar la configuración, al igual que en lanzamientos previos como Thunderbird 143.

Carpetas especiales con nombres consistentes según su tipo.

Retirada de Skype del selector de IM del libro de direcciones.

Eliminadas las preferencias default_supports_diskspace.{HOST} y default_offline_support_level.{HOST}.

Fin del envío de binarios para Linux x86 de 32 bits.

Mejoras de uso y pequeñas optimizaciones

Se han abordado varias fricciones cotidianas para que la experiencia sea más fluida. Entre otras, mejora el manejo de secuencias de emoji en los asuntos, se muestra correctamente el contenido remoto en mensajes EML y vuelve a funcionar el arrastrar y soltar de archivos ICS al panel Hoy.

Las secuencias de emoji en la línea de asunto se interpretan correctamente.

“Mostrar contenido remoto” funciona ahora también con mensajes EML.

Restaurado el arrastrar y soltar de archivos ICS al panel Hoy.

Arreglos destacados en Thunderbird 145

El equipo de MZLA Technologies ha resuelto un buen número de fallos que afectaban a la estabilidad, la accesibilidad y tareas del día a día. Según el registro de cambios, se han corregido 25 errores y publicado 11 parches de seguridad, además de mejoras visuales y de UX; entre las correcciones se incluyen mejoras similares a las recogidas en otras versiones recientes.

“Guardar todo” ya no sobrescribe archivos adjuntos con el mismo nombre sin avisar.

Se evita re-descargar cabeceras de mensajes en cada inicio.

El botón de Spam de la barra unificada cambia correctamente a “No es spam”.

Al actualizar, la barra de menús ya no queda oculta.

Al configurar GnuPG externo, se solicita importar la clave pública cuando corresponde.

La ventana de redacción deja de desaparecer de la barra de tareas en Windows.

Solventado que las carpetas “Enviados” y “Spam” no se crearan siempre en nuevas cuentas IMAP.

Corregido el fallo que afectaba a la autenticación de @att.net al pasar de 128.x a 140.x con backend de Yahoo.

Los recordatorios de tareas vuelven a funcionar sin fecha de fin o con vencimientos movidos.

Account Hub y Exchange: más robustos

La zona de alta de cuentas recibe un repaso profundo. Se corrigen múltiples detalles de accesibilidad y de creación de cuentas, y la integración con Exchange vía EWS gana en fiabilidad cuando la autenticación falla o requiere pasos manuales.

La creación de cuentas de complementos vuelve a funcionar en Account Hub.

La instalación de Owl muestra su enlace en Account Hub.

El campo de usuario aparece cuando falla la autenticación de Exchange.

Los campos deshabilitados del libro de direcciones ya no se pueden alternar por error.

La configuración manual dejaba por defecto la seguridad de conexión en “Ninguna”: corregido.

El botón Cerrar y las notificaciones de error ahora se narran correctamente.

Es posible desactivar la superposición de carga (spinning overlay) en correo.

Se elimina la información de cuentas borradas del menú “Exportar a dispositivo móvil”.

Se evita ejecutar atajos de teclado en la pantalla de fondo del Hub.

Algunas cuentas alojadas por terceros que no podían crearse, ya se admiten.

La comprobación de spam funciona con la opción mail.server.default.check_all_folders_for_new activada.

Seguridad

Este ciclo incluye correcciones para vulnerabilidades, algunas catalogadas de gravedad alta. Se recomienda actualizar cuanto antes desde el propio cliente o instalando el paquete disponible en el sitio oficial.

Disponibilidad de Thunderbird 145 y requisitos

Thunderbird 145 se distribuye para Windows, macOS (desde 10.15 Catalina) y Linux de 64 bits. La actualización puede aplicarse desde el menú del programa o descargarse como instalador completo desde la web oficial. En Linux, ya no hay compilaciones para 32 bits.

Thunderbird sigue siendo un cliente multiherramienta con correo, calendario, feeds RSS, Usenet y chat (IRC, XMPP y otros), con motor de render Gecko y amplia extensibilidad mediante complementos. La filosofía del proyecto se mantiene: muchas opciones de personalización y una evolución guiada por el feedback de la comunidad.

Con todo lo anterior, la versión 145 consolida a Thunderbird como una opción sólida y versátil: más compatible con Exchange, más privada gracias a DoH, sin lastres heredados como los binarios de 32 bits y con un generoso bloque de correcciones que se deja notar en el día a día.