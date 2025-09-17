La nueva versión Thunderbird 143 ya está disponible para Windows, macOS y Linux. Se trata de un lanzamiento orientado a corregir problemas detectados en ediciones previas, con atención especial a la estabilidad general, el comportamiento de la interfaz y algunos fallos de compatibilidad.

El equipo responsable ha publicado un paquete de cambios que soluciona incidencias en el arranque, el envío y gestión de correos, la configuración de cuentas, la búsqueda y varios detalles de usabilidad. La actualización puede aplicarse desde el propio cliente o descargarse desde la web oficial.

Qué cambia en Thunderbird 143

Más que nuevas funciones, esta entrega se centra en arreglar regresiones y mejorar la fiabilidad. También incluye pequeños retoques visuales y de experiencia de uso, además de ajustar menús y accesos directos para que todo funcione de forma más coherente.

Estabilidad: adiós a los cuelgues

Se han eliminado cierres inesperados y bloqueos que afectaban a diferentes tareas, con el objetivo de minimizar interrupciones durante el uso diario.

Corregidos cierres al iniciar la aplicación y al importar correo.

Solucionado un bloqueo de la interfaz al añadir nuevas cuentas.

En Windows, al pulsar la notificación de mensaje nuevo ahora la ventana vuelve correctamente al primer plano.

Mejoras generales de estabilidad y funcionamiento en segundo plano.

Correo, IMAP y borradores

Las acciones habituales de envío, guardado y gestión de mensajes se han reforzado para ofrecer un comportamiento más predecible y consistente.

Restaurada la posibilidad de enviar a través de smtp-relay.gmail.com.

Arreglado el borrado o separación de adjuntos que fallaba en algunos servidores IMAP.

Resuelto el problema al cambiar a una nueva carpeta de borradores y volver atrás, que impedía restaurar correctamente la vista.

Evita que un borrador recién guardado conserve una versión anterior ya superada.

Corrección para el contador de mensajes nuevos que aparecía antes de recibirlos.

Búsqueda, contactos y menús mejorados en Thunderbird 143

También se han pulido elementos de interacción, accesos y navegación para que la interfaz responda de forma más fluida y coherente.

La selección con teclas de flecha en la búsqueda global ya no salta resultados intermedios.

El arrastre de un contacto no seleccionado inserta ahora la dirección correcta, sin errores ni omisiones.

Se añade la opción de crear una libreta de direcciones desde el menú Archivo > Nuevo.

Corregidas teclas aceleradoras duplicadas en la ruta Barra de menús > Ver.

Tras actualizar desde 128 ESR a 140 ESR, la barra de menús vuelve a mostrarse como corresponde.

El campo de idioma en Ajustes ya no aparece vacío después de reiniciar en modo de solución de problemas.

Seguridad, certificados y plataformas

En el apartado de protección, Thunderbird 143 cierra diversas vulnerabilidades y corrige la visualización de páginas con certificados no válidos, que podían mostrarse en blanco.

Se solventa el caso de páginas web con certificados problemáticos que quedaban en blanco.

Ahora se registra el aviso correspondiente cuando falta el archivo de reglas de alias de OpenPGP (mail.openpgp.alias_rules_file).

En macOS vuelve a funcionar el atajo Cmd+Shift+F para invocar la búsqueda de mensajes.

Ajustes y mejoras de interfaz que refinan la experiencia general.

Disponible vía actualización automática o descarga directa

Puedes actualizar desde el propio cliente o descargar el instalador multiplataforma desde la web oficial. Para Linux existe un paquete binario que se ejecuta sin instalación en la mayoría de distribuciones. Junto a esta versión estándar, también se han publicado mantenimientos para la rama ESR.

La edición 143 llega como un parche centrado en la estabilidad que pule errores molestos y refuerza la seguridad; una actualización recomendable para todo el mundo que use Thunderbird a diario, especialmente si utilizas IMAP, búsquedas frecuentes o integraciones con servicios de Google, o si te interesa conocer un cliente alternativo a Thunderbird.