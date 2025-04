Thunderbird 138 ya está disponible y llega como la versión más reciente de este popular cliente de correo electrónico, libre, gratuito y multiplataforma, que cuenta con funciones de agenda, chat, lector de noticias y calendario. Compatible con GNU/Linux, macOS y Windows, Thunderbird sigue siendo la apuesta de Mozilla para la gestión eficiente de comunicaciones, y esta actualización llega cargada de novedades interesantes.

En esta edición, el equipo de desarrollo ha introducido cambios significativos en la experiencia de usuario. Una de las mejoras más destacadas es la aparición de botones de acción rápida directamente en las notificaciones de nuevos correos. De este modo, nada más recibir un email, es posible archivarlo, borrarlo o responderlo sin necesidad de acceder al programa completo, lo que ahorra tiempo y facilita la gestión del buzón.

Además, para quienes utilizan el sistema en entornos de alto contraste, ahora Thunderbird 138 incorpora una opción que adapta automáticamente la visualización de colores en dichos modos, tanto en Linux como en macOS. La configuración de esta función, antes limitada, ahora respeta las preferencias del usuario y mejora la accesibilidad para personas con necesidades visuales específicas.

Notificaciones y personalización mejoradas en Thunderbird 138

Los usuarios de macOS podrán personalizar los avisos de nuevos correos desde los propios ajustes del sistema operativo, permitiendo adaptar la forma en que reciben las alertas según sus preferencias. Esta flexibilidad también se refleja en la manera en que las notificaciones muestran la información y las opciones disponibles directamente en la ventana emergente.

Correcciones, rendimiento y seguridad reforzada

Thunderbird 138 soluciona numerosos errores y problemas de versiones anteriores. Entre las correcciones recientes destacan la resolución de fallos que hacían que los avisos en macOS mostrasen logotipos duplicados, y la mejora de la previsualización de mensajes, que ya no se trunca inesperadamente. También se han pulido los colores de enlaces y textos en combinación con extensiones como Dark Reader, y se ha corregido la gestión de carpetas en modo offline y la ordenación de grupos de noticias con arrastrar y soltar.

La integración y sincronización con servidores CardDAV y Zimbra también es ahora más estable. Además, se han solventado problemas en la actualización de claves OpenPGP, la visualización de correos firmados con doble cifrado (PGP y S/MIME), y los cuelgues ocasionados por la activación de ciertos filtros adaptativos.

Otras mejoras y detalles técnicos

El equipo de desarrollo no ha descuidado la navegación por teclado ni el manejo de carpetas. La navegación mejora cuando ciertos botones de encabezado están desactivados, y ya no desaparecen carpetas al no tener seleccionada la opción de mostrar solo las suscritas. Se han reparado también problemas con la indexación global cuando los correos contenían datos de calendario inválidos. Todo esto se acompaña de once parches de seguridad que refuerzan la protección frente a vulnerabilidades recientes.

Descarga y disponibilidad de Thunderbird 138

Para quienes deseen probar esta versión, Thunderbird 138 se puede descargar como paquete binario desde la web oficial, funcionando en prácticamente cualquier distribución GNU/Linux sin necesidad de instalación convencional. Como es habitual, está disponible también para Windows y macOS, facilitando la actualización a todos los usuarios sea cual sea su sistema operativo.

Este conjunto de mejoras demuestra el compromiso de Mozilla por seguir cuidando los detalles y la seguridad en un mundo digital en constante cambio. Los usuarios pueden esperar una herramienta más robusta, versátil y cómoda para el día a día en la gestión de sus comunicaciones electrónicas.