They Are Billions: videojuego de estrategia, steampunk y apocalipsis zombie

They Are Billions es un videojuego de estrategia que muy posiblemente se lance también para Linux. El videojuego se basa en una historia de un panorama post apocalíptico y en el que se mezcla la estrategia de alta calidad, con el steampunk y los zombies, en el que tendrás que evitar el contagio a tu estirpe, asegurando sus sotenibilidad, seguridad y crear un ejercito suficientemente grande. Un cóctel bastante apasionante que nos trae el estudio sevillano Numantian Games, los mismos creadores del videojuego Lords of Xulima.

Si gestionas bien los recursos de tu colonia (gasolina, piedra, metal y madera, entre otros), y consigues construir todos los edificios necesarios y sus mejoras, además de generar energía suficiente para proveer a tu campamento y levantar protecciones y ejércitos como para defender a tu población de los zombies…entonces quizás escapes de las garras de estos muertos vivientes que plagan la tierra a billones de ellos deambulando por todo el territorio y capaces de oler y escuchar a sus víctimas. Este mes saldrá a la venta They Are Billions en Early Access, pero el lanzamiento completo se prevé para el próximo año, así que toca esperar un poco. La buena noticia es que uno de sus desarrolladores tiene algo que decir a toda la comunidad de gamers que usan Linux, y es que se basa en el mismo motor de su anterior título, Lords of Xulima y éste está disponible para Linux. El desarrollador asegura que aunque aún es pronto y no hay una versión Linux disponible, intentarán sacar una versión para el pingüino en 2018 (al mismo tiempo que el resto o un poco después).

Esto es una enorme noticia no solo por que los estudios son nacionales y siempre es bueno ver que el talento en nuestro país se desborda, sino porque el título promete y mucho. Tanto la estrategia que plantean como la configuración y todo lo que hemos sabido hasta el momento del videojuego pinta bastante bien y solo nos falta esperar a que ese lanzamiento se cumpla en unos meses.