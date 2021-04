The Wild Case: salvaje aventura 2D en primera persona

A pesar de que 2D y primera persona pueda parecer algo extraño, lo cierto es que esta es una aventura para poder descubrir objetos ocultos, apuntar con el cursor y hacer clic. Eso es lo que aporta The Wild Case, un título desarrollado por un pequeño grupo independiente de Ucrania llamado Specialbit Studio. El mismo estudio que creó Angelo y Deemon: One Hell of a Quest.

The Wild Case se centra en las aventuras de un detective paranormal que viaja a un pueblo remoto en lo más profundo del bosque, donde están ocurriendo cosas extrañas, y criaturas con ojos brillantes aterrorizan a los habitantes. Suena bastante espeluznante, y tiene un gran trabajo de arte. Todo eso unido hacen un cóctel bastante interesante para los gamers que les gusten los videojuegos de este estilo…

En cuanto a las características de The Wild Case, destacan:

Interacciones con NPC auténticos e idiosincrásicos.

Entornos atmosféricos en asentamientos remotos del emplazamiento donde se desarrolla la historia.

Emocionantes rompecabezas que involucran exploración e interacciones NPC.

Bosques en los que encontrarás a un ermitaño y una bruja. ¿Quién será tu aliado y quién tu enemigo? Lo deberás descubrir…

Mundo abierto listo para ser explorado a tu antojo, lo que le da mucha libertad a este título.

Encuentros con seres extraños y misterios que te aterrorizarán y te mantendrán intrigado hasta el final de la historia.

Si te gusta lo que lees, debes saber que se encuentra disponible en la tienda de Valve. Así que, puedes pasarte por Steam para adquirirlo ya. Además, tienes a tu disposición una prueba gratis, un Demo del juego para que puedas probarlo sin pagar nada, y si te gusta, adquirir la versión completa. El precio de esta versión es de 7.99€, aunque si tienes la suerte de pillar alguna promoción de Steam, te puede salir más barato…