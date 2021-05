The Telegraph contra Wikipedia. La califica de «wokepedia»

La Wikipedia se convirtió en el recurso de referencias más popular del mundo. De hecho, la consulté para obtener algunos datos para este artículo. Sin embargo, su imparcialidad ha sido puesto en duda en los últimos años. Muchos pensábamos que el problema era que al trabajar con voluntarios, aquellos más motivados imponían sus puntos de vista. Pero, según Andrew Orlowski, columnista del Daily Telegraph, podría haber algo más.



Wokepedia

Comencemos definiendo la palabra «woke» Originalmente aludía a la actitud abierta hacia las necesidades de las minorías y a la condición de privilegio de los blancos. De hecho, los primeros resultados de Google solo te muestra esta definición y, aunque la Wikipedia admite que la palabra también se usa en un contexto negativo, vincula su uso a racistas, conservadores y republicanos.

Recurramos entonces al Urban dictionary.

Woke

Conciencia ilusoria o falsa.

El acto de ser muy pretencioso sobre lo mucho que te importa un tema social

The Telegraph contra Wikipedia

Con la firma de Andrew Orowsky, el periódico británico comienza desmintiendo la imagen del proyecto que necesita de la ayuda urgente de las contribuciones de los usuarios para llegar a fin de mes. Digamos, haciendo una comparación con distribuciones Linux, que está más cerca de ser Red Hat que de ser Debian

.

Las operaciones de la Wikipedia, según datos recogidos por el artículo, requieren 10 millones de dólares. Y, podría arreglarse sin ellos ya que cualquier centro académico podría cederle los recursos informáticos que necesita. La actual campaña de recaudación consiguió 142 millones.

En palabras de Michael Olenick, investigador de la escuela de negocios INSEAD, quien está investigando a la Fundación:

La gente da por sentado que es una pequeña y dulce organización benéfica que no hace nada malo y que es totalmente inofensiva, pero nada de eso es cierto», afirma Michael Olenick, investigador de la escuela de negocios INSEAD que ha estudiado la operación.

Hay que tener en cuenta que las diferentes versiones de la Wikipedia reciben más visitas que cualquier web de cualquier medio de comunicación del mundo (23 mil millones de clics al mes). Además es el primer lugar donde Siri y Alexa buscan las respuestas a las preguntas de sus usuarios y, sus artículos logran los primeros resultados en algunos buscadores.

Cuando hablamos de Wikipedia hablamos de dos cosas; el sitio web wikipedia.org y una entidad benéfica llamada Wikimedia.org que es la encargada de recaudar y gestionar los fondos.

La primera persona encargada de gestionar los fondos tenía un currículum impresionante. Cuando Carolyn Bothwell Doran fue contratada como directora de operaciones, tenía antecedentes penales y estaba en libertad condicional por un atropello por conducir bajo los efectos del alcohol.

Su historial también incluía condenas por emisión de cheques sin fondos, robo, hurto, otras infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol y por herir a su novio con un disparo en el pecho

¿Qué hace la fundación con tanta plata? Pagarle a los colaboradores seguro que no. Pero, tiene 450 empleados sin contar Una los contratistas externos que incluyen a estudios de abogados y cabilderos.

Uno de esos contratistas es Craig Minassian, un experto en relaciones públicas muy vinculado al matrimonio Clinton. La redacción del artículo es un poco confusa en este punto y no está en claro si Minassian tuvo algo que ver o no. Lo cierto es que el excedente de fondos que le sobran a la Fundación Wikimedia van (según el Telegraph) a una llamada Fundación Tides. Esta entidad permite a los donantes apoyar causas de izquierda en forma anónima, y, los críticos creen que el Partido Demócrata la usa para disponer de fondos no declarado.

¿Por qué debería importarnos?

Supongamos que lo que dice el periódico es cierto (No digo que no lo sea, digo que no me consta) Podríamos preguntarnos que importancia tiene lo que hace una fundación privada con su plata. ¿Acaso no presta un servicio útil?

Entre quienes piensan que la Wikipedia tiene un sesgo político está Larry Sanger, fundador del proyecto con Jimmy Wales, Sanger pone como ejemplo la comparación entre la entrada sobre Obama y la de Trump. Otros señalan que los puntos de vistas poíticos y económicos de los artículos coinciden con los de las grandes tecnológicas. Resulta difícil encontrar alguna crítica hacia ellas.

La GNUpedia

Richard Stallman había propuesto una enciclopedia bajo los principios de GNU, pero, dado que Wikipedia tomó más impulso desde el proyecto GNU terminaron recomendando a sus colaboradores sumarse al nuevo proyecto, entonces conocido como Nupedia. A la luz de los resultados deberíamos preguntarnos si fue una buena idea.

Estoy reproduciendo este artículo con todas las reservas del caso. Lo que dice un medio de comunicación tradicional de uno nuevo competidor hay que tomarlo con pinzas. Pero, lo cierto es que Wikipedia hoy es un virtual monopolio y, cualquier observador independiente (al menos de su versión argentina) sabe que hay un sesgo.

Cuando menos la Fundación Wikimedia debería contestar abriendo sus libros a la comunidad, y proponiendo un mejor plan de curaduría de contenidos. Mientras lo hace, en Linux Adictos ya propusimos algunas alternativas.