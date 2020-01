The Suicide of Rachel Foster: un thriller que vendría para GNU/Linux

The Suicide of Rachel Foster es un nuevo videojuego con soporte para Linux que aún no está, pero que sigue actualizándose. Además de estar disponible para Windows, única plataforma para lo que lo puedes encontrar en Steam (pre-orden) y con un descuento del 25% en la actualidad. Espero que pronto haga aparición del port para Linux también gracias al esfuerzo que están haciendo los desarrolladores italianos de ONE-O-ONE GAMES y Deadalic Entertainment.

Este título esconde una gran historia de thriller, con un trabajo gráfico bastante bueno. Se puede apreciar perfectamente en el trailer que han lanzado en Youtube y que te muestro a continuación. El videojuego es en primera persona, ambientado en la época de principios de los noventa. El lugar es un hotel en una montaña, donde tendrás que buscar pistas y resolver un oscuro misterio familiar que esconde. Suena bien ¿verdad?

Pues bien, si te gusta lo que has visto y leído, debes saber que el equipo de desarrolladores implicado ha comentado en la cuenta oficial de Twitter que siguen trabajando duro en las actualizaciones, concretamente en el soporte de The Suicide of Rachel Foster. Se rumorea con que están trabajando en optimizar y terminar de pulir los últimos detalles para que corra bien en GNU/Linux, por lo que todo indica en que no tardará demasiado en salir.

Otros detalles técnicos que deberías conocer sobre The Suicide of Rachel Foster es que está desarrollado usando el motor gráfico Unreal Engine 4. Un poderoso motor que le da todo lo que necesita técnicamente para completar esa gran historia de intriga en la que se basa. Además, la jugabilidad también es muy interesante, ya que podrás explorar todo el hotel, con un audio que da una experiencia muy inmersiva y real, mantiene la intriga en todo momento y permite narrativa multi-layer, combinando elementos de misterio y horror.