The Savior’s Gang saldrá mañana para Linux a través de Steam

Los estudios de videojuegos Catness Game Studios, que han desarrolladoo títulos tan interesantes como HIVE: Altenum Wars, ahora regresan a la palestra de nuestro blog para dar otra buena noticia, y lo mejor es que no tendrás que esperar semanas ni meses para disfrutar de lo que nos traen, ya que mañana sábado 2 de marzo de 2019 llega su último lanzamiento, un videojuego cuyo release será de forma simultánea para Windows y Linux en la famosa tienda de Valve Steam.

El título de videojuego del que estamos hablando es The Savior’s Gang. Si estás interesado, puedes obtener más información e incluso adquirirlo en la tienda Steam en este mismo enlace. Además, David de Catness Game, nos ha confirmado para LxA que HIVE, a pesar de que hace tiempo prometieron lanzarlo también para Linux, no se han olvidado, y están trabajando duro en la adaptación del port y esperan también lanzarlo para nuestras distros favoritas en 1 o 2 meses.

Dos grandes noticias para el mundo gaming y, en especial, para Linux. Por cierto, para los que aún no conozcan The Savior’s Gang, decir que se trata de un trabajado videojuego de puzzles y trampas muy gamberro. Es un videojuego donde se trata de exponer en un tono irónico las luces y sombras de las religiones actuales. Solo costará 4,99€ y posteriormente también lo tendremos para otras plataformas como Nintendo Switch, Xbox One y Play Station 4, además de que no se descarga que pueda llegar en un futuro para plataformas móviles (Android e iOS).

Además, nos satisface especialmente decir que este estudio esta en territorio de España, con personal español que han conseguido estos desarrollos tan importantes. Así que si te gusta lo que has leído, te atreves a superar numerosas trampas y alcanzar la salvación pasandote los niveles que se tre presentan, no seas un infiel, se fiel a este lanzamiento que llega en unas horas…