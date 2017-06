The Pillars of the Earth de Ken Follett para Linux en agosto

El famoso libro de Ken Follett, Los pilares de la tierra, ahora también tendrá adaptación en el mundo de los videojuegos con The Pillars of the Earth que podremos disfrutar desde la famosa tienda de Valve Steam. El videojuego, que es una adaptación de la obra literaria, saldrá el 15 de agosto gracias al estudio de desarrollo Daedalic Entertainment y tendrá soporte desde el primer día para Linux, sin duda una enorme noticia para los linuxeros que quieran jugar a este título.

Honestamente no me he leído el libro, pero he oído hablar mucho de él. Así que, con la llegada de este nuevo videojuego, seguro que se abre una nueva oportunidad para aquellos que no se lo hayan leído y seguro que anima a más de uno a hacerlo. Siguiendo con la noticia, decir que parece que será un lanzamiento único en Steam de Valve, por lo que no se encontrará en otras plataformas de la competencia como otros títulos que vemos también aparecer en GOG. Este no parece el caso…

Los desarrolladores se han ocupado de dar un comunicado anunciando la llegada del juego en el que se podía leer: “En base al éxito de ventas de Ken Follett, ‘Los pilares de la tierra’, ahora volvemos a encontrar la historia del pueblo de Kingsbridge de una manera interactiva totalmente nueva. Juega como Jack, Aliena y Philip, y cambia los acontecimientos del libro mediante la exploración, toma de decisiones y diálogos. Esta novela interactiva se liberará en tres libros con 7 capítulos cada uno, que se añadirán automáticamente a la biblioteca de Steam“.

Ese es el fragmento más importante de la nota de prensa, aunque continuaba explicando sobre el proyecto… No obstante, ya hay detractores y fans de este juego nada más conocerse la llegada, como he podido comprobar en algunos foros y comentarios. Parece que los fans de los libros están abiertos a probar la nueva aventura digital. Sinceramente, yo no seré uno de los que lo prueben, ya que al no haber leído los libros no me atrae especialmente, pero bueno, seguro que muchos de vosotros sí lo esperan.