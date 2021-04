Hace unos días, estuve mirando algunos juegos para Linux con los que pudiera entretenerme. La verdad es que, aunque no estén los juegos más importantes, sí que hay de todo: el SuperTuxKart es muy divertido si lo juegas solo y más con amigos, hay otros como Freedoom que no son el último Call of Duty, pero que gustan mucho a usuarios como yo. Pero uno que me ha sorprendido para bien es The Passage, un juego de plataformas en 2D con un componente de programación.

Lógicamente, este no es un juego para aprender a programar aplicaciones complicadas ni scripts avanzados, pero sí nos hará ver la puntita del iceberg de lo que es el código. Un buen ejemplo de lo que tenemos que «programar» es lo que aparece en la captura de cabecera: crear una variable en la que cuando la plataforma actual está parada, la rotación tiene que estár en 0, lo que en este juego coincide con el horizontal.

The Passage, sencillo y divertido

La cosa se va complicando, aunque no mucho, cuando vamos avanzando de nivel. Hay 5 en total, y lo primero que tenemos que hacer es «programar» cómo vamos a saltar, si con la barra espaciadora o con la W. Lo que no se puede cambiar es que nos moveremos a la izquierda con la A y a la derecha con la D. Más adelante, la S nos servirá para agacharnos, el clic izquierdo o derecho disparará y la S+lo que hayamos configurado para saltar nos hará bajar un nivel cuando sea posible.

El juego está en inglés, lo que puede ser un problema para los que no sepan nada del idioma, pero nos facilita las cosas para entender los momentos en los que tenemos que hackear algo, para lo que tenemos que presionar la tecla H.

The Passage está disponible en Flathub, por lo que para instalarlo en Linux tenemos que habilitar el soporte para paquetes Flatpak si no lo habíamos hecho antes. Pero lo bueno es que también se puede jugar on-line desde la página de terminaltwo.com, aunque tendremos que registrarnos antes si queremos que se guarden los progresos. El juego es corto, tiene 5 niveles que se espera que amplíen, y personalmente recomiendo la versión on-line porque a mí me ha fallado la de Flathub y no podía avanzar.

Creo que merece la pena probarlo. A mí se me ha hecho corto, lo que demuestra que es entretenido. Y cuidado conmigo, que ahora me siento capaz de programar Skynet.