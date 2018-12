The Grim Legends: ahora las puedes encontrar en GOG

Ahora puedes encontrar la serie The Grim Legends en la tienda online de videojuegos GOG, con su versión para instalar en nuestras distribuciones GNU/Linux favoritas. Por tanto, si eres seguidor de ésta y llevabas tiempo siguiéndola, ahora podrás adquirirla en esta conocida tienda onlien. Y eso se debe al trabajo conjunto de Artifex Mundi y GOG para que los tres videojuegos estén diponibles.

Sí, ahora puedes descargar y probar The Grim Legends series, tanto The Forsaken Bridge, Song of the Dark Swan y también The Dark City tienen unos gráficos y escenas muy curradas en cuanto al arte que hay presente en ellas como puedes ver las imágenes o trilers que puedes encontrar en Youtube. Este tipo de videojuegos resultan diferenetes, alejados de los tradicionales, pero especialmente interesantes por ello…

El desarrollador Artifex Mundi ya lanzó este juego con soporte para Linux, pero ahora los puedes encontrar completos en GOG. Si no conocías con anterioridad esta serie de video juegos, se trata de un mundo mágico virtual con escenarios de un bosque maldito y sinuestro, con unos gráficos muy llamativos dibujados a mano, lo cual tiene bastante mérito teniendo en cuenta el resultado final que podemos notar los usuarios. Así mismo, en la saga iremos navegando por estos espacios y encontraremos varios minijuegos que nos ayudarán a resolver el misterio final mientrs nos divertimos.

Si estás interesado en ellos, puedes obtener más información sobre cada uno de estos tres títulos de la serie Grim Legends en estos enlaces, donde también podrás obtenerlos para hacer las delicias de estas vacaciones tan merecidas de Navidad. Espero que te guste y te diviertas con ellos: