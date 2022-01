The Greatest Penguin Heist: un videojuego cuanto menos peculiar

Existen varios videojuegos que tiene como protagonistas a pingüinos, algunos de ellos a Tux, desde Super Tux, pasando por Pingus, SuperTuxKart, etc. Pero si hay uno genuino es The Greatest Penguin Heist de All Time y que fue anunciado en Early Access en Steam y que parece estar funcionando razonablemente bien desde su lanzamiento en julio de 2021, alcanzando ya más de 25.000 ventas.

The Greatest Penguin Heist es el único videojuego de atracos basado en una dinámica cooperativa para 4 jugadores. Los protagonistas son un grupo de pingüinos cleptómanos que tendrán que demostrar sus habilidades en una combinación que mezcla plataformas, con sigilo, estrategia y acción, con plena libertad para lograr las misiones a tu manera.

En una nota publicada en el portal Reddit, el desarrollador dijo: «El juego se lanzó en Early Access hace 6 meses, y hemos estado trabajando arduamente para mejorarlo cada vez más con la ayuda de la comunidad del juego. Estamos en alrededor de 25000 ventas en este momento y está creciendo de manera constante, y el 5% de esas ventas son en Linux, probablemente más, porque mucha gente tiene arranque dual. Siendo yo mismo un usuario de Linux, era bastante obvio lanzarlo también para Linux, y estamos contentos de que mucha gente haya venido a disfrutar el juego«.

En cuanto a las características que te vas a encontrar en The Greatest Penguin Heist destacan:

Juego participativo en línea para hasta 4 jugadores simultáneamente.

11 mapas/atracos diferentes.

Más de 70 armas y artículos disponibles para usar.

Más de 50 prendas y pieles para llevar.

Planificador de atracos con cargas personalizadas.

Se agregan desafíos diarios muy intrigantes.

Detalles de pingüinos realistas.

El juego está disponible por 12.49€ para macOS, Windows, y también para SteamOS/Linux (soporte oficial para Debian, Ubuntu y Fedora). Los requisitos mínimos de hardware son procesador DualCore de 2Ghz, 4 GB de RAM, gráficos Intel Iris 6100/AMD Radeon integrados, 1 GB de espacio libre en el disco duro, conexión a Internet.

Adquirir el juego The Greatest Penguin Heist – Tienda de Steam