The First Warp: aventura gráfica a golpe de clic para Linux

The First Warp es una aventura gráfica de apuntar y hacer clic con el ratón para interactuar con este entorno 3D tan característico. Además, incluye algunas características novedosas introducidas por primera vez en este género de videojuegos. La idea de sus desarrolladores fue precisamente eso, innovar para llamar la atención.

The First Warp cuenta con diferentes espacios gráficos donde tendrás que apuntar y hacer clic en las superficies. Hasta aquí todo parece normal, y existen multitud de videojuegos similares a éste, pero la mecánica va un poco más allá y permite la manipulación del tiempo, algo que no se había visto antes.

La historia de esta aventura gráfica se basa en una extraña criatura alienígena llamada Ո Օ Ո y que se encuentra varada en una galaxia lejana a la de su hogar. Sin embargo, a través de superar retos y la deformación del tiempo, intentará atravesar el espacio para tratar de volver y desvelar algunos misterios detrás de su extraña desaparición.

Además, este videojuego también incluye otras características destacables:

Se trata de un título indie puro, para los amantes de este tipo de género.

Muy similar en la dinámica a los de aventura de apuntar y hacer clic en 2D, pero poco convencional.

Es relajante.

Sistema de ayuda inteligente si te pierdes. Así no te quedarás siempre atascado en un nivel como ocurre con otros.

Admite resoluciones de hasta 8K.

Una historia bien escrita y con mucho humor y peculiaridades muy extrañas.

Banda sonora ambiental personalizada.

La aventura abarca varios planetas distribuidos en 6 capítulos.

Muchos acertijos muy bien pensados para que los resuelvas. Todos ellos te pondrán a prueba, y no serán nada fáciles…

Textos y subtítulos en cuatro idiomas, entre ellos el español.

