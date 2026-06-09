The Document Foundation ha querido posicionarse públicamente ante la inminente llegada de Euro-Office, la nueva suite ofimática europea impulsada por varias compañías tecnológicas del continente y presentada como una apuesta por la soberanía digital. A pocas horas de su lanzamiento oficial, la organización responsable de LibreOffice ha publicado una carta abierta en la que cuestiona parte del discurso que rodea al proyecto, especialmente algunas afirmaciones relacionadas con su carácter innovador y su papel dentro del ecosistema europeo del software libre.

La polémica no gira únicamente en torno a Euro-Office como producto, sino también sobre el significado real de conceptos como independencia tecnológica, estándares abiertos y soberanía digital. Aunque The Document Foundation no se opone a la aparición de nuevas alternativas ofimáticas de código abierto desarrolladas en Europa, considera que ciertos mensajes promocionales pueden ofrecer una visión incompleta de la historia del software ofimático europeo y de los retos que siguen existiendo en materia de interoperabilidad y formatos de archivo.

The Document Foundation cuestiona el relato de soberanía digital de Euro-Office

La crítica de The Document Foundation llega en un momento especialmente relevante para Euro-Office, una plataforma que nace con el respaldo de empresas como IONOS y Nextcloud y que busca ofrecer una alternativa europea a soluciones como Microsoft 365 o Google Workspace. Sin embargo, desde la organización detrás de LibreOffice consideran que la iniciativa no puede presentarse como la primera suite ofimática europea de código abierto, recordando que proyectos como OpenOffice.org y posteriormente LibreOffice llevan décadas desempeñando ese papel.

Más allá de la discusión histórica, el verdadero debate se encuentra en los estándares utilizados por cada plataforma. The Document Foundation sostiene que la soberanía digital europea no puede separarse del uso de formatos abiertos como ODF, ampliamente defendidos por LibreOffice durante años. Según esta visión, la adopción predominante de formatos asociados al ecosistema Microsoft puede perpetuar ciertas dependencias tecnológicas, incluso cuando el software utilizado sea de código abierto.

El origen de la controversia está también relacionado con la propia base tecnológica de Euro-Office. El proyecto se construye sobre un fork de ONLYOFFICE, una suite que históricamente ha destacado por priorizar la compatibilidad con los formatos DOCX, XLSX y PPTX. Esta estrategia le ha permitido ofrecer una experiencia muy cercana a la de Microsoft Office, algo especialmente valorado por empresas y administraciones que necesitan mantener la máxima compatibilidad documental con terceros.

Precisamente ahí aparece uno de los grandes dilemas de la ofimática moderna. Por un lado, los formatos abiertos representan una vía para reducir dependencias y favorecer la interoperabilidad a largo plazo. Por otro, la realidad del mercado obliga a convivir con los formatos de Microsoft, que continúan siendo el estándar de facto en multitud de organizaciones públicas y privadas de todo el mundo.

Euro-Office se contradice

La postura de The Document Foundation pone de manifiesto esta contradicción. La organización defiende que una verdadera estrategia de soberanía digital debería apoyarse en estándares abiertos desde la base, mientras que proyectos como Euro-Office apuestan por un enfoque más pragmático centrado en facilitar la transición mediante una compatibilidad máxima con los formatos más utilizados actualmente.

En cualquier caso, la discusión generada antes incluso del lanzamiento oficial demuestra que la conversación sobre soberanía digital en Europa está lejos de cerrarse. Euro-Office llega con la intención de convertirse en un actor relevante dentro del mercado europeo, mientras que The Document Foundation aprovecha la ocasión para recordar que la independencia tecnológica no depende únicamente del origen del software, sino también de los estándares y formatos sobre los que se construye.