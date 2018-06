Test Pilot, una desconocida pero útil herramienta de Mozilla Firefox

A pesar de que Mozilla Firefox OS ha sido un desastre para la Fundación Mozilla, otros proyectos están teniendo éxito y se está popularizando, haciendo que el navegador web Firefox sea cada vez más usado entre los usuarios no solo de Gnu/Linux sino también de macOS o de Windows 10. Hace un par de años, Mozilla lanzó el programa Test Pilot, un programa que se une a Mozilla Firefox para crear mejores funciones y complementos para el navegador de Mozilla. Tiempo más tarde, Test Pilot tiene una gran cantidad de usuarios y cada vez son más populares sus aplicaciones, de ahí que os contemos realmente qué es Test Pilot y cómo instalarlo en nuestro navegador web, independientemente de la distribución Gnu/Linux que tengamos o el sistema operativo que utilicemos.

Qué es Test Pilot

Test Pilot es una aplicación o un software que se instala en Mozilla Firefox y que tiene con fin crear un campo de pruebas para software o complementos que se lanzarán próximamente para el navegador de Mozilla o que son funciones experimentales. Este software puede llegar a ser una función nativa de Mozilla Firefox o ser un add-on, todo dependerá del equipo que esté detrás del desarrollo. En cualquier caso, gracias a Test Pilot será software estable y muy testeado que podremos utilizar de manera libre en un futuro no muy lejano de nuestro navegador web.

Podemos decir que Test Pilot es un campo de pruebas que recogerá información del software que hemos instalado. Es por ello que Test Pilot no es una extensión para todos los usuarios sino para aquellos que son usuarios expertos, desarrolladores y cómo no, aquellos que no les importa compartir datos con Mozilla y que desean colaborar con la Comunidad de Mozilla. La esencia de Test Pilot es probar software o funciones que están en desarrollo y enviar la información que recaba al desarrollador o equipo de desarrollo o sencillamente decidir si la función merece la pena o no. Estos datos son tratados por Mozilla para que sean anónimos para el equipo de desarrollo pero existe un proceso de tal tipo por lo que hemos de ser conscientes de que se compartirá información y que puede ser hackeada.

Este moderno banco de pruebas es interesante pues mejorará el desarrollo de nuevas funciones y complementos pero lamentablemente aún está en inglés, por lo que la Comunidad Hispana hemos de esperar un poco más o sencillamente desarrollar en lengua inglesa para poder utilizar este software en nuestro desarrollo, no así es necesario para la parte de testeo, es decir, para los usuarios que testean el software ya que podemos tener el navegador web en español e instalar Test Pilot sin problema alguno.

Cómo instalar Test Pilot en nuestro Gnu/linux

La instalación de Test Pilot en nuestro Mozilla Firefox es muy sencilla. Desde su lanzamiento hasta ahora, Test Pilot ha evolucionado mucho pasando a convertirse en un add-on del navegador web. Pero hay cosas que no podemos prescindir aún de ellas y es la cuenta de Firefox. Así, para tener este complemento hemos de tener una cuenta de Firefox activa y utilizarla en nuestro navegador web. Una vez que hayamos hecho esto. Nos vamos a la web oficial de del programa Test Pilot donde encontraremos el complemento de Test Pilot, así como diversos programas y funciones experimentales que podemos utilizar en Test Pilot. En este caso bajamos hasta instalar de forma única Test Pilot.

En la parte superior del navegador web aparecerá un mensaje preguntándonos si queremos añadir este complemento. Pulsamos Aceptar y ya tendremos instalado la función Test Pilot. En la parte superior izquierda, junto al botón de preferencias encontraremos un icono con forma de nave espacial. Al pulsar sobre ella encontraremos los distintos complementos que podemos utilizar para probar y testear.

Cómo funciona Test Pilot en Firefox

Test Pilot es un banco de pruebas pero tecnológicamente es un contenedor o caja de arena que sobre una configuración virtual ejecuta la función o complemento añadido. Por sí solo no informa de nada ni añade nuevas funciones a nuestro navegador web pero si es la base necesaria para instalar los complementos y funciones que se están desarrollando.

Así, para ver y testear Tracking Protection, una famosa extensión, hemos de tener primero Test Pilot y luego añadir el complemento Tracking Protection. De ahí que en la web oficial de Test Pilot lo primero que ofrezcan es instalar el complemento junto a Test Pilot. Una vez que esté instalado, el navegador web enviará la información sobre el funcionamiento al equipo de desarrollo. Todo de forma anónima pero información nuestra.

Qué complementos podemos encontrar compatibles con Test Pilot

Las exigencias para los desarrolladores para poder formar parte de la plataforma Test Pilot son muchas. Es decir, no podemos crear un plugin con tres líneas de código y subirlo a la plataforma de Test Pilot. Debe de haber un desarrollo maduro detrás para entrar en Test Pilot y tras varias pruebas y desarrollos se admite en Test Pilot. Esto significa que tenemos pocos complementos pero bastante interesantes. El más famoso de ellos se llama Tracking Protection, un complemento orientado a la privacidad y que salió a la luz justo cuando se destapó el problema de privacidad de Facebook.

Color es otro de los complementos más famosos, ideal para diseñadores y desarrolladores de temas. Containers es un complemento orientado a crear perfiles de usuarios como utilizan otros navegadores web, como Chrome. Send, la aplicación de compartir archivos de Mozilla también está presente en Test Pilot, en este caso como complemento para compartir y enviar archivos, un interesante complemento que desde luego se convertirá en función de Mozilla Firefox.

Notes y Side View son dos complementos nuevos que están orientados a la productividad y que nos permitirá manejar varias pestañas a la vez o tomar notas según estemos navegando. Dos funciones interesantes que están levantando gran revuelo debido su buen funcionamiento y a la productividad.

Estos son algunos de los complementos que podemos encontrar en la web oficial de Test Pilot pero no es una lista cerrada ni tampoco obsoleta, es una lista que poco a poco se irá ampliando y que está disponible para todos, tanto los viejos complementos como los nuevos.

Es recomendable utilizar Test Pilot

Posiblemente la pregunta del millón. Personalmente creo que si tenemos un ordenador de producción, un ordenador de empresa o algo similar, la utilización de Test Pilot es contraproducente porque puede existir algún error o problema que acabe con alguna tarea importante que estemos realizando. Pero si es nuestro ordenador personal que lo utilizamos para navegar y listo, Test Pilot es muy interesante y una gran forma de participar en una comunidad de Software Libre. Además puede hacer que nuestra navegación personal mejore notablemente gracias a complementos como Side View o Notes. Eso sí, hemos de ser conscientes en todo momento que nuestra información se compartirá e incluso parte de ella será pública.