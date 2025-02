No sé si Valve era consciente de lo que iba a provocar lanzando al mercado la Steam Deck. Ya había aparatos con conceptos similares, pero la popularidad de la propuesta de quién está detrás de la tienda de juegos para PC más importante le hizo llevarse el gato al agua. Pronto hubo otras que se subieron al carro, y el resto ya es historia vivida y por vivir.

La Steam Deck, aunque se vende como consola, es un PC en miniatura con forma de consola portátil. El sistema operativo que usa es SteamOS, ahora con base Arch — antes lo estuvo en Debian –, y eso puede ser un problema. Para poder mover la mayoría de juegos tira de Proton, el arma secreta que le permite lanzar juegos que en un principio están diseñados para Windows. Así, ¿cómo puedo saber si un juego es compatible con la Steam Deck?

Juegos verificados para Steam Deck, jugables y no compatibles

Una manera, que yo no diría que es la mejor, de saber si un juego es compatible con la Steam Deck es ir a la página del título en cuestión y bajar hacia abajo. En el momento de publicar este artículo, en una columna que está a la derecha encontramos «Compatibilidad con la Steam Deck», tal y como vemos en la siguiente captura.

Podemos encontrar 4 marcas diferentes:

Verificado . Si está en verde, ese juego está bien para jugar en la Steam Deck sin hacer modificaciones. Es posible que tenga una configuración especial cuando se instala en una Deck, pero funciona sin hacer nada manualmente. Dicho sea de paso, se han dado casos de juegos verificados cuyo rendimiento no es el mejor, y en parte por eso decía que quizá esta no sea la mejor manera de saber si un juego es compatible o no.

. Si está en verde, ese juego está bien para jugar en la Steam Deck sin hacer modificaciones. Es posible que tenga una configuración especial cuando se instala en una Deck, pero funciona sin hacer nada manualmente. Dicho sea de paso, se han dado casos de juegos verificados cuyo rendimiento no es el mejor, y en parte por eso decía que quizá esta no sea la mejor manera de saber si un juego es compatible o no. Jugable . En amarillo veremos los títulos que se pueden jugar, pero hay algo que no es perfecto. Por ejemplo, si un juego requiere usar la pantalla táctil para introducir texto o usar la lupa para ver algo bien, será jugable, pero la experiencia no será la mejor.

. En amarillo veremos los títulos que se pueden jugar, pero hay algo que no es perfecto. Por ejemplo, si un juego requiere usar la pantalla táctil para introducir texto o usar la lupa para ver algo bien, será jugable, pero la experiencia no será la mejor. No compatible . Los juegos que no se puedan jugar estarán marcados como «No compatible»… según las pruebas de Valve, como explicaremos más adelante.

. Los juegos que no se puedan jugar estarán marcados como «No compatible»… según las pruebas de Valve, como explicaremos más adelante. Desconocido. Se suele ver en títulos algo más viejos en los que no han hecho pruebas y no tienen demasiada información, por no decir ninguna.

Ojo con esto

Me parece MUY IMPORTANTE remarcar que esto de los símbolos y marcas anteriores puede no ser lo más fiable. Por ejemplo, hay juegos cuyo rendimiento deja mucho que desear y están verificados, algo que claramente tiene que ver con marketing. Hay otros que no son compatibles, pero se pueden hacer funcionar. ¿Cómo? Pues retocando. ¿El qué? Lo que diga la comunidad.

ProtonDB: tu mejor aliado para saber la verdad

Mejor que las marcas anteriores es acudir a un servicio mantenido por la comunidad, de nombre ProtonDB. Allí podremos saber qué dicen las personas que lo han probado, y en una gran cantidad de casos comparten configuraciones para hacer que un título no soportado sí funcione en nuestras pequeñinas.

Por ejemplo, si buscamos Horizon Forbidden West en ProtonDB (enlace), veremos que la compatibilidad con Proton es ORO (PLATINO es la mejor, ORO la segunda), pero el icono de la Deck está como no soportado. Lo que aparece en la parte superior, ORO aparte, es básicamente la información oficial, y no tenemos que hacer mucho caso de eso. Lo que nos importa es lo que aparece más abajo: sobre Forbidden West, el primer usuario de la lista dice que no, que se ha encontrado con un problema en los controles, pero literalmente todos los que hay por debajo están con un comentario positivo.

En esos comentarios también encontramos configuraciones, que en muchas ocasiones es subir la VRAM y/o bajar la calidad de los gráficos, pero ProtonDB debe ser la referencia para saber si un juego es compatible con la Deck o no. No es información oficial, pero sí lo que sucede sobre el terreno.

Se elija una información u otra, así podrás saber si un juego funciona en tu Steam Deck.