A finales de enero os hablamos de un rediseño que Mozilla está preparando para su navegador. Su nombre es Proton, y lo que se pretende es modernizar la imagen de Firefox. Lo que hay disponible en la actualidad en la versión estable muestra todo muy plano, lo que también significa que los bordes tienen vértices. Esto es algo que no vemos en la captura que tenéis encima de estas líneas. Y no, no se ha activado la opción manualmente.

Lo que veis es Firefox 89, más concretamente su última Nightly. Hasta hace unos días, tanto en la beta de la v88 como en la de la v89 podíamos activar el nuevo diseño desde about:config, pero teníamos que hacerlo por nuestra cuenta. No sé cuándo se ha activado la opción por defecto, pero he actualizado mi versión Nighly en Kubuntu, he visto que el diseño ha cambiado, he bajado la Nightly en Manjaro para confirmarlo y, en efecto, ya tenemos Proton.

¿Proton en la Firefox 89 o 90?

Si no dan marcha atrás, Proton llegará dentro de cinco semanas y cuatro días, ya que la versión estable de Firefox 88 llegará el martes día 20 y cuatro semanas después llegará Firefox 89. Pero hay que tener en cuenta una cosa, o mejor dos: Mozilla se reserva el derecho de retener ciertas funciones de las que están probando en las versiones Beta y Nightly, un comodín que ya usaron en Firefox 87 al no incluir en la lista de novedades la decodificación de imágenes AVIF. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el número de la versión, y es que Proton quedaría mejor como novedad en el primer lanzamiento tras un cambio de decena.

En cualquier caso, veo probable que Mozilla incluya la novedad en la beta, lo que es una versión más estable que la Nightly y casi se puede usar como navegador por defecto. En poco más de un mes podríamos tener nuevo diseño que modificará la barra de direcciones, la caja de herramientas, barra de pestañas, el menú de la hamburguesa, las barras de información y los desplegables.