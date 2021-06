Deep Learning Super Sampling (DLSS) es una tecnología incorporada en los modelos de tarjetas gráficas NVIDIA Geforce RTX. Básicamente se utilizan técnicas de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de los juegos sin exigirle más al hardware.

Cómo funciona el DLSS

Estas nuevas tarjetas incluyen núcleos especializados en la ejecución de algoritmo utilizados en inteligencia artificial. Mediante la tecnología DLSS, una imagen puede renderizarse a una resolución baja y aplicando el aprendizaje profundo visualizarse como si se hubiera hecho con una calidad superior. Esto lo logra en las partes del fotograma más relevantes para la percepción humana.

Para realizar su trabajo los nucleos Tensor recogen información sobre la mitad de los píxeles que debe renderizar (a una resolución inferior). Esto lo completa con información generada por inteligencia artifical, desde el servidor central de NVIDIA, extrapolando los datos de los miles de imágenes que tienen procesadas, para conseguir la imagen definitiva. En otras palabras, se obtiene el mismo resultado con la mitad del trabajo local.

Aclaremos que esto no funciona con todos los juegos, solo con algunos títulos. Es decir que lo que se muestra es una combinación de lo que está pasando en el juego con otras almacenadas previamente en su servidor. ¿Soy yo el único que piensa en que esto es una pesadilla de privacidad?

¿Tendremos Deep Learning Super-Sampling en Linux?

Si y no.

Mediante una colaboración con Valve, se prodrá usar esta tecnología siempre y cuando contemos con las tarjetas compatibles y en aquellos juegos soportados siempre y cuando corran bajo Proton. Según algunos cálculo esto reduce la cuenta disponible al 50% de la lista (30 sobre 60)

Proton es una herramienta que se usa en conjunto con el cliente de Steam y permite que los juegos exclusivos de Windows se ejecuten en el sistema operativo Linux. Proton se apoya en Wine para proveer la capa de compatibilidad.

Siempre nos quedará AMD

En la misma feria taiwanesa donde NVIDIA anunció su acuerdo con Valve, AMD anunció su propia tecnología llamada FidelityFX Super Resolution (FSR)

AMD la define como:

…nuestra nueva solución de código abierto de alta calidad para producir fotogramas de alta resolución a partir de entradas de menor resolución. Utiliza una colección de algoritmos de vanguardia con un énfasis especial en la creación de bordes de alta calidad, lo que proporciona grandes mejoras de rendimiento en comparación con el renderizado a resolución nativa directamente. FSR permite un «rendimiento práctico» para las operaciones de renderizado más costosas, como el trazado de rayos por hardware.

Mientras que NVIDIA limita estas nuevas característícas a los controladores propietarios de sus tarjetas gráficas (Que no suelen actualizarse ni funcionar igual de bien en Linux como en Windows) AMD no solo abrió el código fuente de sus drivers (logrando un salto cualitativo de calidad) sino que FSR no requerirá de un controlador específico. Por el momento es compatible con más de 100 GPU y procesadores y tendrá soporte para dispositivos móviles.

De acuerdo a lo anunciado, FSR viene con cuatro modos de calidad y podría lograr hasta el doble del rendimiento del 4K nativo en los títulos compatibles.

Según pruebas realizadas por AMD, La activación de FSR en el modo de calidad Ultra produjo un aumento del 59 por ciento en el rendimiento, llevando la velocidad de cuadro promedio a 78 FPS. Con el modo Performance más intenso, el promedio se elevó a 150 FPS .Esto significa un aumento del desempeño de más de un 200%

Mientras que los primeros parches para juegos van a estar disponibles a partir del 22 de junio, no se anunció todavía cuando va a estar la disponibilidad del código fuente. Si se conoció que estará disponible bajo la licencia MIT.

Por el momento, la propuesta de NVIDIA va liderando con una mayor cantidad de títulos. Sin embargo, FidelityFX Super Resolution es la tecnología elegida por dos de las consoloas más populares; Xbox y PlayStation.

Lo seguro es que al ser de código abierto, sin dudas la todavía creciente, pero cada vez más numerosa lista de juegos nativos para Linux no vacilarán en incorporarla