TELEports, Ubuntu Touch ya tiene cliente nativo de Telegram

Por si no lo sabéis, si no soy un feliz poseedor de una PineTab ya es porque aún no me ha llegado. Uno de los motivos por los que me decidí a comprarla fue para probar Ubuntu Touch sin realizar un gran desembolso, y la tablet de PINE64 tiene un precio de menos de 90€ si no contamos los gastos de envío, por lo que en junio me lancé y pedí una. Por lo que he investigado, Ubuntu Touch es un sistema con muchas restricciones, pero cada vez tiene más apps disponibles, como el nuevo TELEports que ha llegado a la OpenStore en fase beta.

Antes de seguir hablando de TELEports quisiera responder a la/s pregunta/s que alguno de vosotros se estará haciendo: ¿qué restricciones tiene Ubuntu Touch y por qué he comprado la PineTab si es así? UBports está desarrollando el sistema operativo con cautela, y esto significa que no quiere que los dispositivos que lo usan dejen de funcionar por un descuido por parte del usuario. Por ese motivo, la tienda que usa para instalar apps es la OpenStore, donde muchas aplicaciones son webapps. Por otro lado, podemos instalar paquetes de los repositorios oficiales a través de Libertine y otros sistemas operativos, como PostmarketOS o Neon Mobile.

TELEports, un cliente no oficial de Telegram para Ubuntu Touch que llega en fase beta

Explicado lo anterior, UBports ha publicado un artículo en el que nos habla de TELEports, que no es más que un cliente no oficial de Telegram que un desarrollador ha creado codo con codo con los de la famosa app de mensajería. A diferencia de esta otra opción, TELEports es una app nativa que se puede usar como tal o como versión web. UBports dice que en la actualidad la versión web tiene más funciones porque está más actualizada, pero que la versión nativa ofrece la mayoría de funciones y está mejor integrada con el sistema operativo.

Entre lo que podemos hacer ahora mismo, en la v0.8.1 que está etiquetada como BETA tenemos:

Lógicamente, posibilidad de entrar/identificarnos usando nuestro número de teléfono. De lo contrario, nada tendría sentido.

Lista de conversaciones, canales e incluso grupos, algo que está disponible desde hace pocos meses. Las conversaciones con mensajes pendientes mostrarán el globo con el número del mismo modo que vemos en el resto de versiones de Telegram.

Stickers. Ahora mismo, sólo es compatible con los fijos. El desarrollador dice que debemos entrar en la versión web si queremos ver los animados. Los stickers que podremos usar serán los que tengamos sincronizados con nuestra cuenta, pero recordando que los animados no funcionarán hasta alguna actualización futura.

Mensajes guardados. Aquí es donde guardamos los mensajes personales, muy útil también si queremos enviar archivos de un dispositivo a otro.

Contactos.

Modo nocturno. No mencionan exactamente lo que es, pero todo parece indicar que cambiará el color de la interfaz de claro a oscuro.

Creada por un desarrollador español

Si entráis a la nota informativa de UBports y os fijáis en las capturas, veréis que todas están en perfecto castellano. Eso es porque está desarrollada por Miguel Menéndez (@mimecar), por lo que los de habla hispana no tendremos que preocuparnos por la traducción en ningún momento.

Aunque TELEports aún no incluye las funciones más recientes, como las videollamadas, algo lógico si tenemos en cuenta que ni siquiera han llegado a la versión web, sí incluye la última versión de tdlib, es decir, de las bibliotecas que proporciona Telegram para desarrollar. Esto significa que las funciones irán llegando y usar la app en Ubuntu Touch será cada vez más parecido a lo que vemos cuando chateamos en la app de escritorio. Si no lo fuera, y como he comentado, se puede instalar Telegram Desktop usando Libertine.

Como usuario de Telegram y futuro poseedor de una PineTab, me alegra que Miguel esté desarrollando TELEports, pero me fastidia un poco: ahora tengo más ganas de recibir mi tablet.