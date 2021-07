Telemetria en el software ¿Qué es y para que se usa?

A raíz de la polémica por la inclusión de una herramienta de telemetría en Audacitiy, se me ocurrió que resultaría interesante conocer de qué se trata exactamente y cuál es la función que cumple. Cabe mencionar que no es la primera vez que el tema sale a reducir. Ya había pasado con VS Code, el editor de código de Microsoft Y, aunque no se trate exactamente de telemetría, con los datos que Unity, el escritorio de Ubuntu, recopilaba para mostrar resultados relevantes de Amazon

Telemetría en el software ¿Qué es?

Las herramientas de telemetría se encargan de rastrear, registrar y supervisar la infraestructura mediante la observación y el análisis de los eventos generados por el sistema.

En el caso de sistemas complejos (o de múltiples usuarios corriendo un programa en equipos de diferentes características) la telemetría proporciona información útil para los desarrolladores y mantenedores que los usuarios no siempre están en condiciones de comunicar. Las herramientas de telemetría están pensadas para recopilar, transformar y comunicar datos sobre el rendimiento, la funcionalidad, la velocidad de procesamiento, los errores y los eventos de seguridad de los sistemas de producción. Pueden presentarse en múltiples formas, desde un registro centralizado hasta el rastreo de seguimientos de los datos a través de los microservicios.

Cabe mencionar, que como el prefijo tele indica, para hablar de telemetría en el software, los datos tienen que ser enviados a alguna parte, no se trata de un simple registro local de eventos

Funciones de la telemetría de software

Métricas de uso : Mide como, cuando y cuanto se usa el producto. Están destinadas básicamente al sector comercial de la empresa desarrolladora ya que le permiten medir la fidelidad de los clientes y el éxito del producto.

Detección y diagnóstico de problemas: La telemetría se usa para realizar un seguimiento remoto del funcionamiento del programa para entender, solucionar y prevenir problemas.

Validación de decisiones de diseño: Se sabe que los grupos focales no siempre son una buena forma de evaluar un producto ya que los usuarios, al saberse observados, no actúan como lo harían en una situación real. Usando la telemetría, los desarrolladores pueden saber si las decisiones de diseño fueron correctas ya que reciben información sin que el usuario sea consciente.

Todo esto suena tremendamente invasivo, a pesar de que existen reglas estrictas sobre como deben tratarse esos datos. Es por eso, que por muy molesto que sea hay que leer la famosa Licencia de Uso de Usuario Final.

En general, el proceso de telemetría consta de 5 etapas